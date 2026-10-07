El Gobierno abrió oficialmente la discusión sobre el salario mínimo de 2027, pero en la primera reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no se definió todavía un porcentaje de aumento.

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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, pidió que la negociación se base en argumentos técnicos y jurídicos y planteó la premisa de “escuchar antes de decidir”.

Gobierno, empresarios y trabajadores acordaron crear una mesa técnica y jurídica para recoger las propuestas, preocupaciones y posiciones de los diferentes sectores.

Los comentarios podrán presentarse hasta el 9 de octubre y la Comisión volverá a reunirse el 13 de octubre. También se conformará una subcomisión para analizar normas laborales y determinar puntos de acuerdo y desacuerdo.

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La discusión abordará temas como inspección laboral, plataformas digitales, trabajo doméstico, acoso, discriminación, negociación colectiva y tercerización.

El debate comenzará en un mercado laboral con señales de deterioro. En agosto, el desempleo subió de 8,6 % a 9,4 %, mientras la ocupación cayó de 58,4 % a 57,4 %.

Hubo unos 126.000 ocupados menos y una fuerte reducción en la industria manufacturera. Los empresarios también pidieron revisar normas expedidas durante la administración anterior y sus posibles efectos.

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