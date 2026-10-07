Por: CENET

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá evalúa actualmente la viabilidad de emplear Bre-B, el sistema de pagos inmediatos e interoperables que desarrolló el Banco de la República, para efectuar las transferencias de dinero a quienes reciben el Ingreso Mínimo Garantizado. Este análisis se hizo público durante un foro que conmemoró el primer año desde la entrada en funcionamiento de esta plataforma tecnológica.

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La declaración la realizó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, en el panel “Ampliando el impacto de Bre-B: oportunidades para ciudadanos, empresas, comercios y el sector público”. En este espacio, se debatieron las opciones que ofrece la infraestructura del sistema para facilitar transacciones en diversos sectores, incluidas las administraciones públicas.

De acuerdo con Cadena, la inclusión de Bre-B en la distribución de beneficios sociales podría fortalecer los procedimientos mediante los que se canalizan las ayudas económicas a quienes más lo necesitan. La responsable de la Secretaría expresó: “Estamos convencidos que poder dar ese paso es un mensaje para esta población sobre una forma de relacionarnos más clara, más transparente, más directa”. Así, la intención es avanzar hacia mecanismos de entrega de recursos más eficaces y accesibles.

El programa Ingreso Mínimo Garantizado, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, entrega subsidios económicos focalizados en hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Cadena subrayó la importancia de encontrar métodos que incrementen la eficiencia en la relación Estado-ciudadano y faciliten los trámites para beneficiarios de programas sociales.

La Tesorería Distrital, brazo operativo de la Secretaría, tiene un papel clave en este propósito, ya que según las cifras compartidas, ejecuta más de cuatro millones de pagos al año y administra un recaudo de aproximadamente $20 billones. Este manejo de grandes volúmenes exige optimizar los canales para garantizar que los recursos estatales fluyan directamente a sus destinatarios. Cadena recalcó, además, que uno de los grandes desafíos radica no solo en formular políticas públicas efectivas, sino en asegurar que los dineros lleguen a quienes están destinados, superando las barreras de los sistemas de pago tradicionales.

La propuesta surge en el contexto del primer año de Bre-B y de resultados que evidencian su dinamismo: más de 36 millones de colombianos tienen una llave registrada en la plataforma, y el volumen diario de transacciones ha aumentado considerablemente. El 62% de esta actividad corresponde a montos menores de $50.000, con 245 entidades inscritas, entre bancos, cooperativas, billeteras digitales y proveedores de servicios de pago.

Por ahora, el uso de Bre-B para transferir el Ingreso Mínimo Garantizado se halla en evaluación y no hay una decisión definitiva sobre su implementación, aunque la administración distrital se mantiene abierta a nuevas alternativas para la entrega eficiente de los subsidios sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona Bre-B y por qué podría ser útil para el Ingreso Mínimo Garantizado?

Bre-B es un sistema de pagos desarrollados por el Banco de la República que facilita transferencias inmediatas y es interoperable entre distintas entidades financieras. Según datos presentados en el foro citado, permite un alto volumen de operaciones diarias y ha sido adoptado por millones de usuarios, lo que podría hacer más eficiente y ágil la entrega de recursos del Ingreso Mínimo Garantizado a sus beneficiarios.

¿Cuáles son los desafíos actuales para entregar subsidios mediante canales tradicionales?

De acuerdo con la secretaria Ana María Cadena, uno de los grandes retos es asegurar que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios, superando obstáculos en los sistemas de transferencia. La efectividad no solo depende de la focalización de la política pública, sino también de que los canales sean eficientes, seguros y accesibles para la población objetivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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