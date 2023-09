La W conoció en primicia la respuesta de la mano derecha del canciller Álvaro Leyva, José Antonio Salazar a la Procuraduría General de la Nación, que requirió no detener la licitación del uso de pasaportes bajo el argumento de que no hay una razón legal para no seguir con este proceso.

Ahora, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Salazar, reiteró que esta licitación fue suspendida el 31 de julio, luego de haber conocido la acción popular, la cual alegaba la protección de los derechos colectivos, y debido a que dicha acción fue rechazada el 14 de agosto, dice Salazar que:

“Esta secretaría está adelantando una revisión cuidadosa al expediente que contiene el trámite de licitación para tomar las medidas administrativas que correspondan”, dice el documento enviado a la Procuraduría General de la Nación.

También dijo que es importante recalcar que el actual contrato de pasaportes tiene vigencia hasta el 2 de octubre y que se tomarán las medidas necesarias para evitar la interrupción del servicio público. Y que hasta la fecha se han cumplido todas las etapas legales.

Este documento fue enviado a la procuradora Judicial II 363 Katia Maria Alvarado, que fue la encargada de requerir al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar.