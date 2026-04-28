La reconocida marca de ropa interior y accesorios, Lili Pink, continúa fortaleciendo su red de distribución en el territorio nacional. De acuerdo con los datos más recientes de la compañía, la firma ya supera las 390 tiendas propias en Colombia, operando bajo un ecosistema comercial que integra sus formatos Lili Pink y Yoi.

(Vea también: Lili Pink responde por acción de Fiscalía: defienden empleos y admiten proceso legal)

A esta cifra se suman más de 140 franquicias distribuidas bajo diversos modelos de negocio, lo que permite a la marca tener una cobertura extensiva en las principales ciudades y municipios del país. Esta robusta infraestructura posiciona a la empresa como uno de los jugadores más competitivos en el sector de ‘retail’ de moda y hogar.

El crecimiento de la marca no se limita a las fronteras colombianas. Según información de su portal oficial, Lili Pink ya cuenta con presencia en más de 11 países, operando un total de 120 tiendas internacionales. Entre los mercados clave donde la firma ha logrado establecerse destacan:

México, Guatemala y El Salvador.

Costa Rica, Honduras y Panamá.

Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

Con estas cifras, la organización ratifica su estrategia de masificación, apostando por la accesibilidad y la diversificación de sus puntos de venta tanto físicos como franquiciados.

¿Quién es el dueño de Lili Pink?

La reconocida marca de ropa interior femenina, Lili Pink, se encuentra en el centro de una tormenta judicial que pone bajo la lupa su vertiginoso proceso de expansión en el país. Los nombres que hoy concentran la atención de las autoridades son los de sus principales gestores: los empresarios Max y David Abadi, fundadores y propietarios de la compañía a través de la firma Fast Moda S.A.S.

El expediente judicial, que ha derivado en recientes operativos de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), indaga presuntas irregularidades relacionadas con el origen de los capitales que permitieron la apertura masiva de puntos de venta. En las diligencias, que han afectado a más de 300 tiendas a nivel nacional, se investigan posibles delitos de contrabando y lavado de activos.

Pese al proceso de extinción de dominio en curso, la empresa emitió un comunicado oficial solicitando la protección de la marca y de los empleos generados durante sus más de 20 años de trayectoria, mientras avanzan las investigaciones que hoy tienen a los hermanos Abadi en el “ojo del huracán”.