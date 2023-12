Los trabajadores en Colombia, dependiendo el tipo de contrato, reciben por su trabajo una prima. Esto significa que a mitad y a final del año ven reflejado en su salario una cifra adicional.

Así lo explica el Ministerio de Justicia: “La prima de servicios es la retribución que hace el empleador por los beneficios económicos y sociales que obtiene del trabajador”.

(Vea también: Hacen anuncio para personas que reciben prima en diciembre; Banco de Bogotá, involucrado)

Asimismo, este valor que se le paga a los ciudadanos está relacionado con el tiempo trabajado en el año y/o semestre. “Esta prestación consiste en un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional si ha trabajado menos, la cual se paga en dos cuotas durante el año. La primera en el mes de junio y la segunda durante los primeros veinte (20) días del mes de diciembre”.

Esto significa que las empresas tienen plazos para pagar la prima, es decir, que no pueden pagarla cuando lo vean conveniente, sino en las fechas y periodos establecidos. En la época de diciembre el pago lo deben hacer en los primeros 20 días del mes de diciembre.

Cuando un empleador no realiza el pago, los empleados tienen la opción de denunciar el caso. “Si no le reconocen o pagan la prima de servicio, existen mecanismos que le permitirán obtener el pago de lo debido y la indemnización por los daños causados”, menciona el Ministerio de Justicia.

En caso de que el empleado no vea reflejado el pago se puede acudir a distintas entidades que pueden asesorar a los ciudadanos, que son la Casa de Justicia, la Defensoría del Pueblo, Inspección de Trabajo o la Personería Municipal. No obstante, es importante primero comunicarse con la empresa para verificar porqué no se realizó el pago.

(Lea también: Así puede calcular la prima de diciembre 2023; paso a paso para que sepa cuánto recibirá)

Para colocar la denuncia formal se debe remitir a un juzgado civil, o un juzgado de pequeñas, o también a un juzgado laboral.

¿Cuándo pagan la prima de la Policía en diciembre 2023?

Ahora bien, de acuerdo a Función Pública, los funcionarios de la Policía Nacional reciben también varias primas. “Los empleados públicos del Ministerio de Defensa, en este caso pertenecientes al Ejército Nacional, tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de actividad, prima de servicio, prima de servicio anual, prima de navidad, prima vacacional, prima de orden público, prima de alimentación, auxilio de transporte y subsidio familiar, en los términos de las normas que regulan la materia.”

Lee También

La prima de actividad es por el 20 % del sueldo básico mensual. “Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tienen derecho a una prima de actividad del veinte por ciento (20%) del sueldo básico mensual, mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones.”

(Vea también: Ahórrese dolores de cabeza y conozca todo sobre la prima de diciembre)

Mientras que en el caso de la prima de navidad se otorga en la primera quincena de diciembre. “Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tienen derecho a percibir anualmente la prima de navidad equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre de cada año, la cual les será pagada en la primera quincena del mes de diciembre.”

La mayoría de las primas que reciben los oficiales se entregan mensualmente.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.