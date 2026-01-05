La Ley 2101 de 2021, en proceso de implementación en Colombia, no solo está transformando el panorama laboral a través de una reducción progresiva de la jornada máxima semanal, sino que también trae consigo cambios notables en cuanto a los días de descanso. Entre los ajustes más relevantes destaca la eliminación del tradicional Día de la Familia así como el surgimiento de un incentivo de descanso por movilidad sostenible.

El Día de la Familia era un beneficio ligado a la antigua carga horaria laboral. “Esta desaparición deriva directamente del recorte horario“, explicó Javier Almanza, director del área Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario en una consulta hecha por El Tiempo. No obstante, este beneficio podría mantenerse si trabajadores y empresas llegan a un acuerdo voluntario.

Por otro lado, la ley introduce un nuevo estímulo que podría producir un impacto positivo tanto a nivel personal como ambiental. Se trata del “día de descanso remunerado por movilidad sostenible”, un beneficio dirigido a trabajadores del sector privado que utilizan la bicicleta como medio habitual de transporte al trabajo. Para obtener este día libre, que se otorgaría una vez cada seis meses, es necesario presentar una certificación de uso frecuente de la bicicleta y hacer una solicitud formal por escrito al empleador, formalizando el acuerdo entre las partes.

El espíritu reformador de la Ley 2101 no se limita a estos cambios. La normativa establece también la implantación de “turnos sucesivos”, permitiendo que las empresas operen las 24 horas del día sin recargos nocturnos o festivos, siempre y cuando no se superen las 6 horas diarias ni las 36 semanales por trabajador. Además, la ley habilita jornadas flexibles de entre 4 a 9 horas diarias, distribuidas en hasta 6 días a la semana, con un día de descanso obligatorio semanal.

La mirada atenta de la legislación también protege a aquellas personas que desempeñan trabajos peligrosos o insalubres, pues el Gobierno tiene la facultad de ordenar reducciones adicionales en estas circunstancias. También se mantienen límites estrictos para la labor de los adolescentes, variando según la edad del individuo.

El propósito de la reforma es alcanzar un equilibrio entre la productividad empresarial y la calidad de vida de los trabajadores. Esta se encuentra alineada con el creciente reconocimiento internacional de la necesidad de adaptar las condiciones laborales a las demandas del siglo XXI

