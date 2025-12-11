La Aeronáutica Civil confirmó que el aeropuerto Internacional El Dorado recibirá oficialmente la certificación de aeródromo, un reconocimiento otorgado tras un estricto proceso de evaluación, supervisión y aprobación, según informó CityTV. Esta distinción demuestra que la terminal aérea cumple con los requisitos establecidos en la normativa colombiana y con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Sigue a PULZO en Discover

Según la Aerocivil, el proceso incluyó una verificación detallada de la infraestructura, los protocolos de seguridad, la gestión del riesgo y los procedimientos operacionales del aeropuerto. La entidad resaltó que este avance fortalece la confiabilidad operacional de El Dorado, especialmente en un entorno tan exigente como el de Bogotá, donde se concentra la mayor demanda aérea del país.

(Vea también: Alerta en los cielos: Colombia refuerza vigilancia aérea tras advertencia de EE.UU. sobre vuelos en Venezuela)

La autoridad aeronáutica subrayó que esta certificación garantiza que las operaciones del aeropuerto se ajustan a los parámetros técnicos internacionales más rigurosos, lo que se traduce en mayores niveles de seguridad y eficiencia. Todo esto deriva en el que llegarán rutas inéditas para que los pasajeros tengan más opciones de viaje.

Lee También

Con este reconocimiento, El Dorado —uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica— se consolida como un referente regional. De acuerdo con la Aerocivil, la certificación no solo respalda la seguridad operacional, sino que también impulsa la imagen de Colombia en el mercado aeronáutico global, abre la posibilidad de atraer nuevas rutas y fortalece la competitividad del sector aéreo nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.