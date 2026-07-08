El Mundial de 2026 sigue dejando ‘víctimas’ en los banquillos de las selecciones más importantes del planeta. Este miércoles 8 de julio se confirmó la salida de uno de los directores técnicos más respetados y ganadores de la última década en el fútbol europeo: Zlatko Dalic no va más como entrenador de la Selección de Croacia.

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(Vea también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, luego de la eliminación en el Mundial 2026)

La Federación Croata de Fútbol (HNS) hizo el anuncio oficial a través de sus canales institucionales, confirmando que el estratega de 59 años se reunió con el presidente de la entidad, Marijan Kustic, para comunicarle que su exitoso ciclo al frente del equipo nacional había llegado a su fin.

La decisión se produce pocos días después de que el conjunto balcánico quedara eliminado de la Copa del Mundo en la fase de dieciseisavos de final, tras caer derrotado 2-1 ante la Portugal de Roberto Martínez (quien, curiosamente, también dejó su cargo posteriormente).

Dalic, quien asumió las riendas de Croacia en octubre de 2017 en una situación de emergencia para clasificar al Mundial de Rusia, rompió el silencio y expresó el profundo dolor que le genera dar un paso al costado, reconociendo que el apoyo de los hinchas lo hizo dudar en los últimos días.

“El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional. El apoyo de los últimos días me llevó a reconsiderar mi decisión de irme, pero… ya era hora. Siento que este es el momento adecuado para concluir esta increíble era”, manifestó el timonel en declaraciones compartidas por la federación.

Bajo la dirección técnica de Zlatko Dalic, Croacia firmó las páginas más gloriosas de toda su historia futbolística. Con un país de apenas cuatro millones de habitantes, el DT consolidó un equipo guerrero, liderado en la cancha por el eterno Luka Modric, que compitió mano a mano contra las grandes potencias mundiales.

¿Qué logró Zlatko Dalic con Croacia?

En sus 111 partidos dirigidos, Dalic acumuló un palmarés envidiable que cualquier selección del mundo desearía:

Subcampeón del Mundo en el Mundial de Rusia 2018 (perdiendo la final contra Francia).

Tercer puesto en el Mundial de Catar 2022 (venciendo a Marruecos).

Subcampeón de la UEFA Nations League 2022-2023 (cayendo en penales ante España).

“Cuando tomé el mando de la selección, creía tanto en la calidad de los jugadores como en mí mismo, pero ni siquiera me atrevía a soñar que lograríamos todo lo que hemos logrado en estos casi nueve años”, añadió con orgullo el entrenador saliente.

🚨🇭🇷 OFFICIAL. Zlatko Dalić and Croatia part ways, he’s no longer the head coach. pic.twitter.com/kKU72GDZv9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

Con la renuncia de Dalic, ya son 12 los entrenadores que han dejado sus cargos en lo que va de la cita orbital de 2026, lo que representa el 25 % de los técnicos que iniciaron la competición. Entre los nombres más destacados que armaron maletas de forma anticipada se encuentran Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania) y Javier Aguirre (México).

La Federación Croata despidió a su ídolo con un emotivo mensaje: “Una llegada humilde. Un viaje inolvidable. Una despedida orgullosa. Gracias por las victorias, las medallas y tu compromiso inquebrantable”.

El nombre de Dalic merodeó los pasillos de la dirigencia de la Selección Colombia. El primer rumor fue tras el Mundial de Rusia 2018, justo después de la salida de José Néstor Pékerman. Tras su hazaña con los balcánicos, empresarios acercaron su hoja de vida a Bogotá, pero la FCF se decantó por Carlos Queiroz.

La segunda oportunidad ocurrió en 2022, luego del fracaso de Reinaldo Rueda camino a Catar; sin embargo, los directivos prefirieron apostar por un viejo conocido de la casa: Néstor Lorenzo.

El contacto más reciente de Dalic con Colombia se dio precisamente en marzo de 2026, cuando ambas selecciones se enfrentaron en un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo (victoria 2-1 para los europeos).

En aquella ocasión, el croata llenó de elogios al combinado nacional, destacando la velocidad de Luis Díaz y el orden táctico de Lorenzo.

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