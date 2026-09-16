El regreso de Jackson Martínez al fútbol colombiano no viene acompañado de ningún privilegio especial. Así lo dejó en claro el técnico del Deportivo Independiente Medellín, Luis Amaranto Perea, quien fue enfático en que el delantero tendrá que demostrar su nivel desde cero antes de recibir cualquier consideración dentro del equipo.

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En declaraciones recogidas por los medios de comunicación, el entrenador explicó que su conversación con el atacante fue directa y sin rodeos. “Lleva mucho tiempo sin competir, lleva mucho tiempo sin entrenar en el alto rendimiento. Tienes que venir y tienes que entrenar y hay que verte. No entra con prioridad absolutamente nada”, afirmó Perea, subrayando que el nombre del jugador no le abre ninguna puerta de forma automática dentro del plantel.

El técnico reconoció el potencial que puede aportar el experimentado delantero si llega en condiciones óptimas, pero fue igualmente claro sobre los límites de esa apuesta.

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“Es un futbolista que nos pone muy contentos y que creo que nos va a dar mucho si está bien, pero si no está bien, está claro que no lo vamos a arriesgar a él ni vamos a arriesgar el rendimiento del equipo“, señaló, poniendo el bienestar colectivo por encima de cualquier nombre propio.

Luis Amaranto Perea habló sobre Jackson Martínez en rueda de prensa 🔵🔴 El director técnico del DIM contó a los medios de comunicación que el futbolista no ha llegado a Medellín y que “no llegará con prioridad. Tiene que entrenar” 🧐 pic.twitter.com/XVAZ6QCdAW — Telemedellín (@Telemedellin) September 15, 2026

Por otro lado, según agregó Perea, Martínez tiene previsto incorporarse a los trabajos del conjunto ‘Poderoso’ en aproximadamente una semana, lapso durante el cual tiene compromisos personales pendientes por resolver. A partir de ese momento, el cuerpo técnico evaluará su estado físico y su capacidad para adaptarse a las exigencias del fútbol de alto rendimiento, del que lleva una larga ausencia.

La postura del entrenador deja en evidencia que el Medellín no está dispuesto a sacrificar su rendimiento colectivo en nombre de la nostalgia o la historia de un jugador, por más significativa que esta sea.

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¿Cuánto tiempo lleva Jackson Martínez sin competir en el fútbol profesional?

Jackson Martínez acumula seis años sin competir de forma profesional, pues en 2020 dio un paso al costado debido a una complicada lesión en el tobillo. Desde entonces se ha dedicado a hacer música más que a jugar fútbol, pero considera que ahora es momento de regresar para ayudar al cuadro antioqueño a conseguir títulos.

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