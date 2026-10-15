El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, tuvo que dar un paso atrás y pedir disculpas por los errores en la comunicación y las consultas relacionadas con el plan Fifa Forward Enterprise (FFE), una propuesta que buscaba vender una participación minoritaria de los derechos comerciales de los torneos del organismo a inversionistas privados.

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La iniciativa fue descartada tras las críticas que recibió, pero el episodio sigue generando cuestionamientos sobre la transparencia de su administración.

La disculpa se produjo durante una reunión del Consejo de la Fifa en Zúrich, Suiza, que se extendió por tres horas y media. Allí, Infantino reconoció que hubo fallas en la forma de presentar el proyecto, aunque insistió en que se trataba de una propuesta y que nunca fue un acuerdo definitivo. Según explicó, el objetivo era conseguir recursos adicionales para las 211 federaciones miembro, sin reemplazar los fondos que ya reciben del organismo.

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El problema es que sus palabras no convencieron a varios de los dirigentes que cuestionan su gestión. La presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, aseguró que seguían pendientes respuestas a preguntas concretas y reclamó la entrega de los documentos relacionados con el proyecto.

Hewitt advirtió que, si Infantino no responde a esos interrogantes, no estaría en condiciones de continuar como presidente de la Fifa. Por su parte, Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, pidió un cambio de rumbo en la organización y sostuvo que las reformas necesarias no serían posibles con el actual dirigente al frente.

Uno de los puntos que más molestó a los representantes de distintas federaciones fue que conocieron detalles del proyecto a través de los medios de comunicación, en lugar de recibir la información directamente de la dirección de la Fifa. Además, la polémica derivó en exigencias de mayor transparencia y en actuaciones legales impulsadas por la Uefa para obtener los documentos del FFE.

Tras la reunión, Infantino difundió un video con su explicación, pero evitó responder preguntas de la prensa. En ese mensaje, sostuvo que el proyecto pretendía aumentar la financiación destinada al desarrollo del fútbol y reconoció errores en el proceso de consulta. Sin embargo, la dirigencia inglesa insistió en que la disculpa se centró en no haber informado al Consejo, sin aclarar suficientemente las razones detrás de la iniciativa.

La controversia tampoco es el único asunto que tiene bajo presión al presidente. En la misma reunión se abordaron las dudas por la suspensión de la sanción automática al estadounidense Folarin Balogun tras su expulsión en el Mundial y las críticas por la entrega del Premio de la Paz de la Fifa al presidente Donald Trump.

Infantino se juega su futuro en las elecciones de 2027

La crisis llega en un momento clave para Infantino, quien anunció en mayo que buscará la reelección para continuar al frente de la Fifa. La votación está prevista para el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso de la organización en Rabat, Marruecos. Antes de esa fecha, los aspirantes deberán formalizar sus candidaturas y conseguir los respaldos requeridos; el plazo para presentar una alternativa vence el 18 de noviembre de 2026.

Aunque Infantino todavía cuenta con apoyos importantes, especialmente entre dirigentes africanos, sus críticos europeos mantienen sus reparos. La Uefa busca una candidatura que pueda disputarle el cargo, pero todavía no hay un rival consolidado que represente una amenaza clara para el actual presidente.

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El desenlace de esta controversia podría influir en esa disputa. Por ahora, la disculpa no logró cerrar el caso y las exigencias de transparencia siguen sobre la mesa. Infantino quiere continuar al frente del fútbol mundial, pero deberá afrontar las preguntas pendientes y las divisiones internas mientras se acerca una elección que definirá si permanece en el cargo por otro periodo.

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