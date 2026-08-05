Millonarios sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga BetPlay, pues en la noche de este martes, 4 de agosto, el cuadro ‘Embajador’ derrotó por 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio El Campín gracias a los goles de Andrés Llinás y Leonardo Castro.

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Este es un resultado importante para el equipo bogotano, puesto que desde marzo no ganaba dos partidos de forma consecutiva y por eso ahora marcha en la quinta posición del torneo con seis unidades.

Ahora, más allá de la victoria y la alegría de los hinchas, hubo un momento que llamó la atención porque el cuadro bogotano tuvo un penalti que Leonardo Castro desperdició.

Cuántos penaltis ha fallado Leonardo Castro con Millonarios

Esta es una situación que llama la atención porque Castro no suele fallar, pues de hecho tiene un muy buen rendimiento en estos cobros con el equipo bogotano.

Hasta el momento, Castro ha cobrado un total de 24 penaltis desde que llegó al equipo de la capital, de los cuales ha convertido 19 y, contando este último contra el Deportivo Pasto, ha fallado cinco, lo cual lo mantiene con un promedio de 79 % de efectividad.

Afortunadamente para él y los hinchas, luego se sobrepuso a la situación y pudo anotar el segundo gol del encuentro, que le dio tranquilidad al equipo para quedarse con los tres puntos en este encuentro.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el equipo tendrá casi una semana para reponerse físicamente, pues el próximo encuentro será contra Independiente Medellín el lunes, 10 de agosto, a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

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