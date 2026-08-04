Los derechos de televisión del fútbol colombiano comienzan a perfilar una de las disputas comerciales más importantes de los últimos años. Aunque hasta hace poco se creía que Win Sports seguiría prácticamente sin oposición, ahora aparecieron nuevos competidores interesados en transmitir la Liga, el Torneo y la Copa desde 2027.

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La información fue revelada por el periodista Alejandro Pino, quien explicó que el proceso adelantado por la Dimayor para recibir manifestaciones de interés dejó varios jugadores de peso sobre la mesa, lo que abre un escenario completamente distinto al que existía semanas atrás.

Cuáles son los rivales de Win Sports

Según explicó Pino, luego de la invitación realizada por la Dimayor para escuchar propuestas de cara al próximo ciclo de derechos audiovisuales, dos gigantes internacionales presentaron una iniciativa conjunta.

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Se trata de Disney y Paramount, compañías que plantearon un modelo basado principalmente en plataformas de ‘streaming’, enfocado en transmitir los partidos de los clubes con mayor audiencia (los reconocidos G8) como complemento al producto audiovisual del campeonato colombiano.

La propuesta representa un cambio importante frente al modelo tradicional de televisión por suscripción que ha manejado Win Sports durante los últimos años y evidencia el interés que despierta el fútbol colombiano entre compañías internacionales de entretenimiento.

Mauricio Correa también apareció con una propuesta millonaria

Otro de los puntos que llamó la atención, de acuerdo con la información entregada por Alejandro Pino, fue la aparición del empresario Mauricio Correa, quien aseguró tener el respaldo de una nueva empresa interesada en entrar al negocio.

La iniciativa estaría valorada en cerca de 100 millones de dólares por temporada, una cifra que prácticamente duplicaría lo que actualmente recibe la Dimayor por los derechos de televisión.

La propuesta estaría enfocada en un modelo OTT, es decir, una plataforma de distribución por internet que permitiría consumir los partidos sin depender exclusivamente de un operador de televisión por cable.

Dimayor busca duplicar los ingresos del fútbol colombiano

El contrato vigente con Win Sports finaliza al concluir la temporada 2026 y, según se ha conocido, actualmente representa ingresos cercanos a los 55 o 60 millones de dólares anuales para el fútbol profesional colombiano.

Con este nuevo proceso, la Dimayor aspira a cerrar un negocio que supere los 100 millones de dólares por año, una meta que cambiaría considerablemente los recursos que reciben los clubes.

Sin embargo, el dinero no es el único tema sobre la mesa. Varios equipos de mayor convocatoria han manifestado que su respaldo al nuevo contrato dependerá de que exista una distribución más equitativa de los ingresos durante el ciclo comprendido entre 2027 y 2030.

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Por ahora, Win Sports sigue siendo el actual dueño de los derechos audiovisuales del fútbol colombiano, pero la aparición de Disney, Paramount y la propuesta respaldada por Mauricio Correa confirma que la próxima negociación será una de las más competidas en la historia reciente del balompié nacional.

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