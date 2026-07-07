En un país donde el fútbol despierta pasiones, debates y análisis en cada esquina, un economista bogotano logró convertir su pasión por el deporte en una recompensa extraordinaria: $500 millones, tras convertirse en el mejor pronosticador de la Polla Mundialista BetPlay.

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El ganador superó a más de 215.000 participantes que, a lo largo de la competencia, pusieron a prueba su capacidad para anticipar resultados, interpretar el rendimiento de las selecciones y entender las dinámicas propias de una Copa del Mundo, donde las sorpresas suelen ser tan protagonistas como las grandes estrellas.

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El jugador participó en la Polla Mundialista BetPlay realizando apuestas entre $5.000 y $25.000. Aunque siguió el torneo de cerca, reconoce que su intuición también fue clave en el resultado.

“Jugué más desde el corazón que con los números o las estadísticas. Hemos visto resultados sorpresivos y también influyó un poco el azar, pero la verdad muchas decisiones las tomé desde la emoción”, reveló.

Sobre los pronósticos más complejos, explicó que los partidos de selecciones latinoamericanas fueron los más difíciles de anticipar. “Los más difíciles de pronosticar fueron los resultados de equipos de nuestro continente. Uno inevitablemente les hace más fuerza”, contó.

También se entregaron premios altamente valorados por los aficionados, como camisetas autografiadas por Lionel Messi, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazário, tres figuras que representan momentos inolvidables en la historia del fútbol mundial.

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La Polla Mundialista BetPlay reunió a miles de aficionados de distintas regiones del país, confirmando que el Mundial sigue siendo uno de los pocos eventos capaces de movilizar simultáneamente emoción, conversación y sentido de comunidad a gran escala.

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