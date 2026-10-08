Pasar de correr 10 kilómetros a completar una media maratón no consiste simplemente en duplicar la distancia. Dar ese salto requiere modificar la preparación, aprender a administrar mejor la energía y acostumbrar al cuerpo a permanecer más tiempo en movimiento.

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Cada vez son más los corredores que, después de completar sus primeros 10K, se plantean el reto de llegar a los 21 kilómetros. En Medellín, por ejemplo, cerca de 2.000 personas afrontarán esta distancia el próximo 25 de octubre, durante la segunda edición de la ASICS Golden Run, competencia que también tendrá una prueba de 10K.

Para quienes están pensando en dar el salto, uno de los principales consejos es hacerlo de manera progresiva. Si una persona ya puede completar 10 kilómetros con comodidad, el siguiente paso no debería ser intentar correr los 21K de una sola vez durante un entrenamiento. La idea es aumentar gradualmente el tiempo y la distancia de las sesiones largas para que el organismo se adapte al esfuerzo.

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El entrenamiento de fuerza también puede tener un papel importante. Trabajar diferentes grupos musculares ayuda a desarrollar resistencia y estabilidad, capacidades necesarias cuando el cuerpo debe soportar varias horas de actividad. A esto se debe sumar la recuperación, pues los días de descanso permiten asimilar la carga de entrenamiento y reducir el riesgo de llegar agotado a la competencia.

Otro aspecto que cambia al pasar de 10K a 21K es la administración del ritmo. En una media maratón, salir demasiado rápido puede pasar factura en los kilómetros finales. Por eso, los entrenamientos también sirven para identificar una velocidad que pueda mantenerse durante buena parte del recorrido, en lugar de intentar sostener desde el comienzo un ritmo que resulte difícil de controlar.

La alimentación y la hidratación también hacen parte de la preparación. Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y aprender durante los entrenamientos cómo responde el cuerpo a la hidratación y a la ingesta de alimentos puede ayudar a afrontar esfuerzos más prolongados. No es recomendable experimentar por primera vez el día de la carrera con una estrategia de alimentación o hidratación.

El calzado merece una consideración adicional. No existe un único tipo de tenis que sea adecuado para todos los corredores, ya que la elección depende de factores como la experiencia, el ritmo, los objetivos y las características individuales. Sin embargo, hay una regla que puede aplicarse independientemente de la marca: el calzado que se utilizará en los 21K debe haber sido probado previamente durante los entrenamientos.

La preparación también implica aprender a reconocer las señales del cuerpo. Un dolor persistente, mareo, dificultad inusual para respirar o una fatiga que no corresponde al esfuerzo son motivos para reducir el ritmo, detenerse y buscar orientación profesional. Completar la distancia es importante, pero hacerlo sin ignorar señales de alerta lo es aún más.

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En últimas, pasar de los 10K a los 21K es un proceso que exige paciencia. La distancia se construye poco a poco, combinando kilómetros, fuerza, descanso y una estrategia de carrera. Más que intentar demostrar desde el primer entrenamiento que se puede correr una media maratón, el objetivo es preparar al cuerpo para llegar a esos 21 kilómetros con las herramientas necesarias para completar el recorrido de manera segura.

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