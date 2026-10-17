Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Expouniversidades 2026 se consolida como un escenario fundamental para aquellos jóvenes que se encuentran en la búsqueda de su futuro profesional, mostrando no solo la oferta académica disponible, sino también historias que inspiran e impulsan el crecimiento personal y académico de los estudiantes. En este contexto, la experiencia de Santiago Pava, estudiante del Colegio Americano de Ibagué, destaca por el esfuerzo, dedicación y constancia que le permitieron alcanzar 408 puntos en las pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

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De acuerdo con lo comentado durante el evento, Santiago narró cómo la disciplina fue la clave para obtener este resultado sobresaliente, un puntaje que le abre la posibilidad de elegir entre distintas carreras universitarias. Insistió en que la constancia diaria y el compromiso fueron la base de su éxito: “Se siente muy bien sacar ese puntaje, ya que el esfuerzo fue muy grande”, expresó el joven, dejando claro el camino recorrido y el trabajo constante para lograr sus metas. Su preparación comenzó un año antes de presentar la evaluación, cuando cursaba décimo grado, periodo en el cual desarrolló simulacros, resolvió preguntas y dedicó tiempo cada día al estudio, según dio a conocer el propio Santiago.

Con el resultado alcanzado, el estudiante tiene la posibilidad de postularse para becas y continuar su formación en Ingeniería en Ciencias Computacionales. Además, durante su visita a Expouniversidades 2026, Santiago manifestó el interés por explorar otros programas como Ciencia de Datos en la Universidad Externado de Colombia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Cooperativa de Colombia. “Hay universidades muy interesantes, muy importantes y que destacan por su excelencia”, afirmó, subrayando la relevancia de evaluar a fondo las opciones para proyectar su futuro académico y profesional.

Saúl Briñez, docente del Colegio Americano de Ibagué, resaltó que el compromiso demostrado por Santiago puede servir de ejemplo y motivación para otros estudiantes que próximamente enfrentarán las pruebas Saber 11. El profesor enfatizó la necesidad de articular el aprendizaje académico con la formación personal, pilar de la filosofía educativa del colegio. Así, historias como la de Santiago Pava se suman a las experiencias presentadas en Expouniversidades 2026, aportando al entorno educativo espacios para que los jóvenes identifiquen intereses, conozcan la oferta de formación superior y piensen en su futuro universitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Santiago Pava un puntaje alto en las pruebas Saber 11 del Icfes?

De acuerdo con la información dada, Santiago Pava logró un puntaje de 408 en las pruebas Saber 11 del Icfes gracias a una preparación de aproximadamente un año, donde realizó simulacros, resolvió preguntas y mantuvo una rutina diaria de estudio. El estudiante recalcó la importancia de la disciplina y la constancia para alcanzar metas académicas.

¿Qué alternativas universitarias explora Santiago Pava tras su destacada actuación en las pruebas Saber 11?

Según lo relatado en su paso por Expouniversidades 2026, Santiago Pava considera diferentes opciones para su educación superior. Entre ellas se encuentran Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ciencia de Datos en la Universidad Externado de Colombia e Ingeniería de Sistemas en la Universidad Cooperativa de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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