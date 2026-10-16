Por: Portal Bogotá

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Cicloviva, el reconocido programa de Canal Capital, dedicará su nuevo episodio titulado Colombia sobre ruedas a resaltar las historias de quienes exploran los territorios del país en bicicleta, convirtiendo a la ciclovía bogotana en un símbolo de inspiración para diferentes ciudades. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, esta emisión especial se realizará el domingo 18 de octubre de 2026, entre las 10:30 a. m. y las 12:30 p. m., con la promesa de conectar el ciclismo con la cultura y la convivencia ciudadana.

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El capítulo tendrá como invitados principales al ciclista Julián Manríquez y al comerciante Luis ‘Lucho’ Reyes, quienes compartirán sus experiencias de viajes por distintas regiones colombianas. Sus relatos permiten comprender cómo la bicicleta, más allá de su utilidad deportiva o como medio de transporte, se convierte en una herramienta poderosa para conocer los paisajes, interactuar con diferentes culturas y establecer vínculos con el entorno y las comunidades que se cruzan en el camino. Según Canal Capital, las historias seleccionadas buscan resaltar la capacidad de las dos ruedas para unir a las personas con sus territorios y promover encuentros significativos.

Asimismo, Colombia sobre ruedas profundiza en el papel de la ciclovía bogotana como modelo urbano. De acuerdo con los realizadores, este espacio se ha transformado en un referente para otras ciudades interesadas en fomentar la apropiación del espacio público, la actividad física y la convivencia. La ciclovía ha dejado de ser solo una ruta para hacer ejercicio y se ha consolidado como un lugar de encuentro intergeneracional, donde se construyen hábitos que contribuyen al bienestar colectivo.

El programa está conducido por Jessica Bohórquez y Andrés Simón, quienes exploran junto a los protagonistas los múltiples sentidos de la ciclovía. Cicloviva, a través de sus relatos personales, muestra que la bicicleta es aliada para la salud física y mental, así como para fortalecer los lazos de la comunidad. Según la información disponible, la emisión de Colombia sobre ruedas se podrá ver en Canal Capital y su portal digital, con énfasis especial en la ruta de la ciclovía en la calle 116 con avenida Córdoba, destacando así puntos destacados de esta jornada ciclista.

La invitación es a presenciar estas historias que celebran la bicicleta como una protagonista del bienestar, la convivencia y la exploración territorial, promoviendo una cultura ciudadana en la que el espacio público se asume como un lugar para compartir y relacionarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde ver el episodio Colombia sobre ruedas de Cicloviva en Bogotá?

El episodio especial titulado Colombia sobre ruedas de Cicloviva se emitirá el domingo 18 de octubre de 2026, desde las 10:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., a través de la señal de Canal Capital y su sitio web oficial. Además, su transmisión estará vinculada con la ciclovía de la calle 116 con avenida Córdoba, convirtiendo este recorrido en un punto de encuentro y referencia para los asistentes y televidentes.

¿Cómo inspira la ciclovía de Bogotá a otras ciudades según Cicloviva?

De acuerdo con el programa Cicloviva de Canal Capital, la ciclovía bogotana ha sido un ejemplo a nivel urbano, ya que ha logrado consolidarse como un espacio público de encuentro, actividad física y convivencia. Su modelo ha servido como referente para otras ciudades que buscan crear entornos que favorezcan el bienestar, la apropiación colectiva y la construcción de hábitos saludables entre los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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