En medio de una entrevista con Pulzo, Candy Delgado, experta en interpretación de sueños, respondió esta pregunta que le hizo una usuaria y aseguró que esto ocurre porque la vida sexual con su ex no era muy buena y es una situación que le molesta. No significa amor.

La especialista también dijo que la persona podría tener culpas con su anterior relación, que no la dejan vivir tranquila. Hay temas pendientes que siguen rondando como el tiempo perdido o el no haber sido completamente feliz. Sin embargo, recomienda enfocar las futuras relaciones en los deseos emocionales más que en los carnales.

Además de esto, el portal Mis Sueños agrega que si quien sueña con su ex tiene pareja el significado cambia, pues podría ser que la vida sexual actual no es tan buena y extraña esas buenas noches de pasión.

Esta es la explicación de Delgado, el tema mencionado se puede escuchar a partir del minuto -5:51: