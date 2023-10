El próximo 14 de octubre, los colombianos podrán disfrutar de un importante evento astronómico, se trata del eclipse anular de Sol, un fenómeno en el que se creará un ‘anillo de fuego’, es decir, la Luna se posicionará en el centro del Sol.

La última vez que los connacionales pudieron apreciar este acontecimiento fue el 21 de agosto de 2017, donde en lugares como La Guajira, la Luna ocultó el “50 por ciento del disco solar”, de acuerdo con datos del Planetario de Medellín. Por su parte, la Red de Astronomía de Colombia ya hizo sus estudios respecto en cuáles ciudades o municipios se verá con mayor intensidad el eclipse del siguiente sábado, en el que se esperaría una cifra parecida a la presentada anteriormente.

Adicional, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio – Nasa, determinó recientemente que la duración de este sería aproximadamente de dos horas; no obstante, en la Tierra se vería por menos tiempo debido a diferentes factores.

Se estima que para los ciudadanos que viven al norte de Colombia podrían observar el eclipse anular solar desde las 11:13 a.m. y en los territorios del sur a las 11:50 a.m.; sin embargo, la hora puede variar. Además, se recomienda verlo con todas las precauciones para no lastimar los ojos.

Además de que los colombianos contemplen este fenómeno natural, también varios aprovechan la ocasión y la energía de este para hacer rituales que atraigan la buena suerte, prosperidad, salud, entre otros; pero, asimismo, se crean mitos que podrían generar angustia, pánico o incertidumbre.

Mitos más comunes sobre los eclipses solares

Estos mitos se han transmitido de una generación a otra y aún se mantienen vigentes en varias comunidades; sin embargo, no existe un soporte científico que compruebe los beneficios o consecuencias de estas creencias.

¿Los eclipses provocan terremotos?

Según el periódico ‘La Tercera’, este mito surge por un apartado bíblico en el último libro del Nuevo Testamento: ‘Apocalipsis’, en el que se indica “Y vi, cuando abrió el sexto sello, sobrevenir un gran terremoto, y el Sol se volvió negro como un tejido de crin, y la Luna toda ella se volvió de sangre”.

Actualmente no existe una relación confirmada entre ambos sucesos, es decir, los científicos descartan que los eclipses provocan terremotos o sismos porque estos movimientos se producen por la acción de las placas tectónicas y la concentración de grandes cantidades de energía en rocas.

¿Las embarazadas o madres gestantes sufren daños al mirar un eclipse?

Varias personas consideran que las mujeres embarazadas no deben observar los eclipses solares porque traería graves consecuencias a los bebes; por ejemplo, deformidades, labio leporino, manchas en la piel o en casos extremos provocar un aborto repentino.

Ante esto, se cree que las madres gestantes deben colocarse una cinta roja alrededor del vientre, llevar un objeto de metal y hacer bastante ruido para alejar del bebé las malas energías.

¿La comida se puede envenenar durante un eclipse?

Otro mito común es considerar que la comida puede quedar envenenada a causa de la ‘radiación’ que emitiría un eclipse solar; no obstante, esto sería falso de acuerdo con ‘La Tercera’ porque si fuera cierto también afectaría “a los alimentos almacenados en la despensa, refrigerador, o incluso a los cultivos”.

¿Bajar de peso es posible con el eclipse?

Existe la popular creencia que mirar o presenciar un eclipse puede provocar pérdida de peso; sin embargo, no hay por el momento un fundamento científico que lo compruebe. Por lo tanto, expertos en la materia aconsejan que quienes deseen bajar de talla realicen ejercicio y lleven una vida saludable.

