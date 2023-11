La pastilla del día después se refiere a los métodos anticonceptivos de urgencia que se pueden utilizar para prevenir un embarazo después de tener relaciones sexuales, en casos de que no se utilice protección o de que el método de planificación haya fallado, si el mismo se utilizó de manera incorrecta, si se omitió, u olvidó haber tomado la píldora correspondiente a un método de planificación. El uso de la pastilla puede hacerse efectivo dentro de hasta 72 horas posteriores al acto, aunque es sabido que, entre más rápido se tome, mayor será su eficacia.

Este recurso de emergencia tiene varios métodos de funcionamiento para evitar el embarazo, que dependen absolutamente del momento del ciclo en el que se tome y de si hubo fecundación o no. Cabe resaltar que en ningún caso puede usarse como método de planificación, que su uso no provoca un aborto y que no es 100% garantizado, que evite un embarazo.

¿Cuáles son los métodos de anticoncepción de urgencia?

Estos son los métodos de anticoncepción de urgencia que existen:

Pastillas anticonceptivas de urgencia compuestas por levonorgestrel : esta pastilla debe tomarse lo antes posible después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. La progestina es una hormona que se encuentra en las pastillas anticonceptivas y que detiene o retrasa la ovulación para prevenir el embarazo. Es más eficaz cuando se toma dentro de los 3 días posteriores a una relación sexual , además, esta píldora está disponible sin receta para cualquier mujer de cualquier edad.

: esta pastilla debe tomarse lo antes posible después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. La progestina es una hormona que se encuentra en las pastillas anticonceptivas y que detiene o retrasa la ovulación para prevenir el embarazo. , además, esta píldora está disponible sin receta para cualquier mujer de cualquier edad. Pastillas anticonceptivas de urgencia compuestas por acetato de ulipistral: este medicamento afecta el funcionamiento de la progesterona en el cuerpo. Se cree que retrasa o previene la ovulación. Según indican los expertos, se puede tomar hasta 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección sin que disminuya su eficacia. Cuando se toma según las indicaciones, el ulipristal es más eficaz para prevenir el embarazo que las pastillas de progestina sola o combinadas. Tenga en cuenta que estas píldoras solo están disponibles con receta médica.

Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre.

Pastillas anticonceptivas de urgencia combinadas.

¿Qué efectos secundarios puede provocar la pastilla del día después?

Estos síntomas solo pueden durar pocos días después de tomarla, si estas sensaciones persisten es necesario consultar con un médico:

Náuseas o vómito.

Mareos.

Fatiga.

Dolor de cabeza.

Sangrado irregular.

Dolor en la parte baja del abdomen.

¿Cuántas veces al mes se puede tomar la ‘pastilla del día después’?

No es recomendable tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia ni siquiera dos veces seguidas en el mes, en un artículo publicado en la revista Reproducción Asistida ORG, la Doctora Elena Izquierdo, licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, en conjunto con su equipo, explican que es importante entender que esta pastilla solamente es un método de uso en casos excepcionales, incluso si la pastilla se ha tomado una vez en el mes, es necesario que haga uso de preservativo en las relaciones sexuales siguientes para no tener que ingerir de nuevo esa píldora.

Asimismo, las pastillas anticonceptivas de urgencia jamás pueden ser utilizadas de manera frecuente, ni como método de planificación, la razón es que estas no cumplen esa función y además puede aumentar el riesgo de sufrir algunos efectos secundarios indeseados, así lo afirma The American College of Obstetricians and Gynecologist, grupo de médicos líder de Estados Unidos, dedicado a mejorar la salud de la mujer.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud dice que el uso frecuente y repetido de la pastilla anticonceptiva de urgencia puede ser perjudicial y, asimismo, aseguran que “La anticoncepción de urgencia debería integrarse en los servicios de salud que se prestan a las poblaciones con mayor riesgo de relaciones sexuales sin protección, incluida la atención posterior a una agresión sexual y los servicios dirigidos a mujeres y niñas que viven en entornos de emergencia o de ayuda humanitaria”.

