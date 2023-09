El duelo por una pérdida siempre será un tema de gran importancia para nuestra salud emocional, sin embargo, expertos han asegurado que es más fuerte el duelo por alguien que sigue en el plano terrenal, como lo es el amoroso. Por esto fue invitado a nuestros micrófonos el médico psicoanalista, Fernando Ángel Echeverry, quien nos cuenta al respecto.

“Los duelos amorosos nos obligan a repensar qué entendemos por amor. Cada duelo es único e individual, no hay dos iguales”, explicó el psicoanalista, quien, además aseguró que el dolor es inevitable, “no hay manera de evitar ese vacío en el estómago, si bien, el consuelo de los cercanos es salvador, cada que uno se enamora hace una apuesta que se puede perder, y no podremos medir ese impacto”.

(Vea también: La respiración es fundamental para calmar estrés y ansiedad; experta explica técnicas)

Por otro lado, el experto mencionó que “Cuando uno se enamora, no solo lo une el amor, sino también un odio, somos capaces de amar y de odiar a la misma persona, es nuestra constitución y nos vemos marcados por la ambivalencia. De allí que en las situaciones de crisis es donde más cuidado hay que tener porque es muy fácil dañar al otro”.

Eso sí, el doctor también agregó que querer olvidar no es la mejor opción, sino cambiar la forma en que recordamos y modificar la perspectiva.

“El olvido no es posible en el ser humano, muchas personas sufren queriendo olvidar, pero resulta que el duelo se hace cuando cambiamos la forma de recordar. Podemos decir que una persona ya está superando un desamor, primero, cuando cambia la manera en que recuerda lo que pasó, no podemos cambiar el pasado, pero si la relación que tenemos con el pasado; y segundo, cuando ya no tiene resentimientos”.

De allí la necesidad de que una persona víctima de un desamor se permita vivir el dolor, en lugar de “sacar un clavo con otro clavo”, pues acaba siendo peor.

“Una persona se puede meter en el cuento de que se enamoró de otra persona y empezar una nueva relación, pero siguen cargando con el dolor del pasado. La única manera de amar de nuevo hay que limpiar todo lo que se sintió previamente”.

(Vea también: Cómo ayudar a alguien que piensa atentar contra sí mismo; psiquiatra explica qué hacer)

¿Cuál es el duelo más difícil?

Finalmente, el psicoanalista, si bien ubicó como el duelo amoroso como uno de los más fuertes, aseguró que todos los duelos tienen una forma de sobrellevarlos con el tiempo, menos uno en específico, que es el duelo más difícil: la muerte de un hijo.

“Los duelos los manejamos a través de un sufrimiento, pero la muerte de los hijos no se puede manejar. Esa muerte deja una tarea permanente de supervivencia a los padres, es una situación que los acompaña para toda la vida. Esos padres tendrán un trauma por siempre, porque el duelo de un hijo no se puede procesar”, cerró.