El consumo de frutas en una de las cosas más recomendadas para conservar los buenos hábitos en el día a día, sin embargo, desde el 2020 con la pandemia muchos se preguntan cómo deben de lavar las frutas y si es correcto o no el uso del jabón.

Estos alimentos pueden contaminarse después de haber sido cosechadas, como durante su almacenamiento y preparación, también, en los mercados locales podría haber bacterias en la tierra o el agua donde crecen estos productos agrícolas.

(Lea también: Arándanos, el mecato saludable para muchos: conozca beneficios para el cuerpo y la salud)

¿Se recomienda?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el uso de jabón no está recomendado, ya que puede dejar residuos que pueden ser perjudiciales para la salud. Por lo que recomienda lavar las frutas y verduras con agua potable, frotando suavemente su superficie.

La OMS señala que el lavado de frutas y verduras con agua potable ayuda a eliminar la suciedad, los restos de pesticidas y los microorganismos que puedan estar presentes en la superficie de los alimentos. Esto es importante para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonelosis, la E. coli y la listeriosis.

¿Qué dicen otros expertos en salud?

Algunos expertos en salud coinciden con la OMS en que el uso de jabón para lavar las frutas no es recomendable ya que puede dejar residuos que pueden ser perjudiciales, especialmente para las personas con alergias o sensibilidad a los productos químicos.

Desde la revista U.S. Food and Drug Administration recomiendan no usar jabón ni ningún producto comercial, pues “si tenemos determinados tipos de alimentos mucho tiempo con este tipo de productos, las bacterias pueden, incluso, multiplicarse”.

¿Cómo se deben manipular los alimentos?

La revista mencionada recuerda que los cuatro pasos simples para la manipulación segura de los alimentos son: limpiar, separar, cocinar, enfriar.

Para la primera etapa, que es donde se lavan las frutas, las recomendaciones son las siguientes:

Lávese las manos con agua templada y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos; y después de utilizar el baño, de cambiar pañales y de tocar animales.

Lave sus tablas de cortar, platos, utensilios y encimeras con agua caliente y jabón después de preparar cada producto alimenticio.

Considere el uso de toallas de papel para limpiar las superficies de la cocina. Si usa trapos de tela, lávelos con frecuencia usando el ciclo caliente.

Enjuague las frutas y verduras frescas con agua corriente, incluidas aquellas que vaya a pelar.

Frote los productos más duros con un cepillo para frutas y verduras limpio.

Consumir frutas contaminadas puede provocar enfermedad alimentaria, también llamada “intoxicación alimentaria”.

Un estudio realizado por la revista de consumo Que Choisir, donde se estudiaron 14.000 productos, arrojó cuál es la fruta más contaminada por pesticidas.

Entre los alimentos más contaminados se encuentran las manzanas (80 % de las muestras) donde se detectó con frecuencia fludioxonil (48 % de las muestras), un fungicida sospechoso de ser un disruptor endocrino. Pero, la que resultó ser la más contaminada fue la cereza. Hasta el 92 % de las cerezas están contaminadas con pesticidas de alto riesgo.

Luego le siguen las naranjas con el 90.6 %; melocotones con el 87.9 %; uva 77,1 % y fresas con el 76,5 % de contaminación.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.