La energía de los astros se refiere a las fuerzas y vibraciones que se cree que los planetas, las estrellas y otros cuerpos celestes emiten y transmiten hacia la Tierra. Según la astrología, cada cuerpo celeste posee una energía única y simbólica que puede influir en diferentes aspectos de nuestras vidas, como en las emociones, pensamientos y mucho más.

Esta energía, en ocasiones, se considera en relación con la posición y los aspectos astrológicos que algunos planetas forman entre sí. Estos planetas representan algunas cualidades como:

Venus: amor, armonía, arte, equilibrio, belleza.

amor, armonía, arte, equilibrio, belleza. Marte: liderazgo, acción, coraje y valentía.

liderazgo, acción, coraje y valentía. Mercurio: comunicación, curiosidad, intelecto.

comunicación, curiosidad, intelecto. Júpiter: expansión, confianza, generosidad, ética, coraje.

expansión, confianza, generosidad, ética, coraje. Saturno: paciencia, tiempo, disciplina.

paciencia, tiempo, disciplina. Urano: creación, revolución, libertad.

creación, revolución, libertad. Neptuno: inspiración, compasión, intuición.

La energía de los astros puede manifestarse de diversas formas, como cambios de humor, eventos inesperados o sincronicidades significativas. Algunas personas buscan comprender y aprovechar estas influencias astrológicas para tomar decisiones, planificar proyectos o entender su propio crecimiento personal. Es importante tener en cuenta que la astrología no es una ciencia exacta y que cada individuo tiene libre albedrío para tomar sus propias decisiones, además, la interpretación de la energía de los astros puede variar según los enfoques y creencias personales.

En cuanto al horóscopo, según National Geographic España, este tuvo lugar hace aproximadamente 2.500 años. En uno de sus artículos explican que “producto de la observación de las estrellas, los babilonios se regían por un calendario luni-solar. En él, el año se establecía en base a los ciclos solares y los meses con base en los ciclos lunares. De este modo, un año de 360 días se dividía en 12 meses. De forma paralela, el zodíaco, dividido en 12 franjas celestes, simplificó los cálculos matemáticos y proporcionó un marco uniforme de la posición de las estrellas, brindando infinitas nuevas posibilidades para la interpretación astrológica de los datos astronómicos”.

La práctica astrológica depende de cada intérprete y de los métodos que utilice para realizar su análisis, es decir, pueden centrarse en la carta astral, el estudio del sol, la luna, los planetas o pueden estudiar la posición de cada uno de los planetas y mucho más. Además, tenga en cuenta que también existen diferentes tipos de astrología.

¿Cómo afectará la energía de los astros en diciembre a los signos zodiacales?

La energía de los astros en diciembre puede tener diferentes influencias en cada signo zodiacal. Por ejemplo, para Aries, podría ser un mes de acción y avance en sus proyectos. A continuación, le contamos qué influencias tendría en los demás signos zodiacales:

Tauro: Venus recorre su signo opuesto que es Escorpio. La energía de Tauro puede estar inclinada hacia un periodo de tranquilidad, estabilidad y consolidación.

Venus recorre su signo opuesto que es Escorpio. La energía de Tauro puede estar inclinada hacia un periodo de tranquilidad, estabilidad y consolidación. Géminis: gracias al cambio de signo que hará el planeta Venus, este signo podría tratar de evitar algunos problemas serios y tratará de tener un momento de comunicación y conexiones sociales.

gracias al cambio de signo que hará el planeta Venus, este signo podría tratar de evitar algunos problemas serios y tratará de tener un momento de comunicación y conexiones sociales. Cáncer: para este signo puede venir un período donde se activarán diferentes sentimientos de amor y amistad, introspección y cuidado personal.

para este signo puede venir un período donde se activarán diferentes sentimientos de amor y amistad, introspección y cuidado personal. Leo: podría ser un mes de creatividad y expresión personal, pero también con crisis emocionales.

podría ser un mes de creatividad y expresión personal, pero también con crisis emocionales. Virgo: para este signo podría venir un tiempo de organización y enfoque en metas, asimismo se sentirá bien consigo mismo.

para este signo podría venir un tiempo de organización y enfoque en metas, asimismo se sentirá bien consigo mismo. Libra: podría ser un periodo de equilibrio y armonía en relaciones, pero también de querer descansar y divertirse.

podría ser un periodo de equilibrio y armonía en relaciones, pero también de querer descansar y divertirse. Escorpio: venus llega al signo Escorpio, este mes podría ser un momento de transformación, renovación personal, amor y atracción.

venus llega al signo Escorpio, este mes podría ser un momento de transformación, renovación personal, amor y atracción. Sagitario: este último período del año podría traer expansión , libertad y aventura para este signo.

, libertad y aventura para este signo. Capricornio: se acerca un tiempo de logros y reconocimiento profesional. Asimismo, este signo tomará conciencia de su frialdad y se permitirá recibir afecto.

se acerca un tiempo de logros y reconocimiento profesional. Asimismo, este signo tomará conciencia de su frialdad y se permitirá recibir afecto. Acuario: diciembre podría ser un mes de innovación y cambio.

diciembre podría ser un mes de innovación y cambio. Piscis: para este signo podría ser un periodo de sensibilidad emocional, paz y conexión espiritual.

Recuerde que esto es solo una descripción general y cada persona puede experimentar la energía astrológica de diferentes maneras.

Pulzo complementa

Sin lugar a dudas, muchos colombianos tienen muy presente su signo y la energía que los rige día a día para tomar ciertas decisiones. Justamente, la época de diciembre es una de las más importantes, dado que culmina el ciclo anual.

Sin embargo, no todos los signos zodiacales tienen las mismas características, algunos tienen a ser más arrogantes, por ejemplo, lo cual sería un motivo para que la energía y el pronóstico mes a mes cambie drásticamente.

En algunos casos el pronóstico no es el esperado. Si bien muchos esperan buenas noticias, los astros no siempre dejan el mensaje que las personas esperan. En ocasiones las noticias no son lo que muchos desean.

