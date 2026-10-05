Durante un tiempo pensé que para empezar a crear contenido necesitaba una cámara profesional, luces de estudio y todo un espacio preparado para grabar.

Sigue a PULZO en Discover

Pero cuando empecé a hacerlo desde casa me di cuenta de que podía comenzar con algo mucho más sencillo: mi propio celular y algunos accesorios que solucionaran los problemas más evidentes de mis videos.

El audio no siempre quedaba como quería, la iluminación dependía demasiado de la hora del día y, cuando intentaba grabarme sola, encontrar una posición estable para el teléfono podía convertirse en todo un problema.

Así que empecé a buscar un kit básico que me permitiera mejorar esas tres cosas sin convertir mi casa en un estudio de televisión.

Lee También

Productos de los que hablaremos en esta nota

1. Un micrófono inalámbrico para mejorar el audio

[Ver producto en Amazon]

Una buena imagen no sirve de mucho si el audio se escucha mal. Por eso, un micrófono es uno de los primeros accesorios que tendría en cuenta al empezar a grabar videos.

El MAONO inalámbrico está pensado para grabación de video y creación de contenido, y su formato inalámbrico permite grabar con mayor libertad de movimiento.

Para alguien que hace videos hablando frente a la cámara, graba reels o incluso necesita grabar contenido fuera de casa, puede ser una alternativa práctica frente a depender únicamente del micrófono integrado del celular.

Ideal para: reels, TikToks, videos hablando a cámara, entrevistas y vlogs.

👉 Ver el micrófono MAONO

2. Una luz portátil para no depender de la ventana

[Ver producto en Amazon]

La iluminación fue otro de los problemas que descubrí al grabar desde casa. Un día la luz natural puede ser perfecta y al siguiente el video puede quedar completamente diferente.

Por eso, una luz portátil para selfies y videollamadas puede ser una solución sencilla para tener una fuente de iluminación adicional cuando el espacio no tiene la mejor luz.

Además, al ser un accesorio pequeño, es fácil de mover y llevar si también grabas contenido fuera de casa.

Ideal para: selfies, reels, videollamadas, TikTok y grabaciones en espacios con poca luz.

👉 [Ver la luz portátil en Amazon]

3. Un trípode para poder grabarme sola

[Ver producto en Amazon]

Y aquí está uno de los accesorios que parece menos importante hasta que intentas grabarte sola: un trípode para el celular.

El modelo de Liphisy permite colocar el teléfono en una posición estable y utilizar un control remoto para tomar fotografías o iniciar grabaciones a distancia.

Eso significa que ya no tienes que apoyar el celular en una pila de libros, una botella o cualquier superficie que encuentres en casa cada vez que quieras grabarte.

Ideal para: videos de cuerpo completo, reels, tutoriales, fotos y contenido grabado sin ayuda de otra persona.

👉 [Ver el trípode Liphisy en Amazon]

El kit que tendría para empezar a crear contenido en redes sociales

Después de probar diferentes formas de grabar, me di cuenta de que no necesitaba tener el equipo más caro para empezar a crear contenido.

Si ya tienes un celular que graba con buena calidad, comenzaría por resolver estos tres puntos:

🎙️ Audio: un micrófono inalámbrico.

un micrófono inalámbrico. 💡 Iluminación: una luz portátil.

una luz portátil. 📱 Estabilidad: un trípode.

No es un estudio profesional ni pretende reemplazar una cámara especializada. Es simplemente un kit básico para empezar a crear contenido desde casa sin hacer una inversión enorme desde el primer día.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.