Vicky Dávila, este lunes 15 de septiembre, protagonizó un cruce con Juan Lozano, director de la FM, quien decidió frenar una sección de preguntas del periodista Fernando Quijano.

El comunicador lideraba una serie de interrogantes donde le pedía poner un número a los demás candidatos, teniendo en cuenta su cercanía, donde uno era cercano y 10 muy lejano. Todo marchaba con total normalidad hasta que le tocaron un tema álgido sobre qué tan cerca se siente de los demás candidatos.

“De uno a 10, puso lejísimos de Abelardo De la Espriella. ¿A María Fernanda Cabal? Preguntó Quijano. Ante esto, la comunicadora comentó que la senadora la ataca sin fundamentos y, aunque le insistieron que diera un número, ella se negó a hacerlo.

Luego le preguntaron: “¿Qué tan lejos y qué tan cerca está del papá de Miguel Uribe?”. Sin embargo, Dávila otra vez no quiso dar una cifra, lo cual era vital para la dinámica.

#TribunaRCN | Conozca lo que Vicky Dávila, candidata presidencial del ‘Movimiento Valientes’, dijo sobre Abelardo de la Espriella, Daniel Quintero y María Fernanda Cabal. ⬇️ pic.twitter.com/CaZMQsuoLK — La FM (@lafm) September 15, 2025

¿Qué dijo Juan Lozano sobre la negativa de Vichy Dávila a responder preguntas?

Por esta razón, Lozano decidió tomar una radical decisión y dar por terminada esa sección y darle paso a Azury Chamah, quien tenía otro tipo de cuestionamientos.

“Se acabó… Perdón, Vicky está en todo su derecho de no poner los números, y como no quiere poner los números, se acabó la sección y vamos con Azury Chamah”, indicó Lozano.

“El director tuvo que subir la voz para poner orden al programa y Dávila lo señaló de ponerse bravo. “Yo no me pongo bravo, la regla es sencilla. Si subí la voz era porque había muchas voces en la cabina”, indicó Lozano.

Atención 🇨🇴 Aquí está la Entrevista completa de Vicky Dávila hoy en Tribuna de la FM No sé guardo nada

El tiempo nos dará la razón pic.twitter.com/yetkO8LgDd — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) September 15, 2025

