Por: EL PILON SA

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La comunidad del barrio Villa Concha, en Valledupar, enfrenta desde hace años una problemática asociada con un lote ubicado en la calle 7B bis, entre las carreras 28 y 29, el cual funcionaba como botadero de basuras y originaba malos olores y riesgos sanitarios para los residentes. Cansados de esta situación y tras varias denuncias acerca de la acumulación de residuos y amenazas por parte de carretilleros, los vecinos decidieron movilizarse en busca de una transformación positiva para el barrio. Según la información entregada, con el apoyo de Interaseo lograron limpiar el espacio, aunque reconocen que aún quedan restos de vidrios y malos olores que requieren atención especializada.

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Efraín Antonio Pérez Meza, quien hace parte de la junta de acción comunal y el comité de obras del sector, enfatizó en la necesidad de obtener material de relleno limpio para que el lote pueda ser usado con seguridad, especialmente por los niños y jóvenes que desean jugar fútbol. "Lo que deseamos es que nos ayuden con un relleno limpio, para que los niños no se vayan a estropear cuando estén jugando fútbol", afirmó Pérez Meza, destacando la preocupación por la seguridad de los menores.

Paralelamente, la comunidad ha tomado la iniciativa de gestionar la instalación de dos arcos de fútbol en el terreno, solicitando permisos temporales a algunos propietarios de los predios y reuniendo contribuciones económicas para comprar los tubos necesarios. De acuerdo con los vecinos, la colaboración institucional, en especial de la entidad Inder, es fundamental para dotar el espacio de implementos deportivos y asegurar su adecuado uso.

Para evitar que este sitio vuelva a convertirse en punto de disposición irregular de residuos, los habitantes consideran clave mantener actividades deportivas que refuercen la apropiación del lugar por parte de los jóvenes. Sin embargo, advirtieron que cualquier aprovechamiento del lote está sujeto a los acuerdos alcanzados con los propietarios y podría finalizar si estos deciden vender o construir en el terreno.

En ese sentido, tanto la junta de acción comunal, presidida por Natalia Isabel Gullo, como los vecinos, han solicitado la intervención de la Alcaldía de Valledupar para gestionar la nivelación del lote y el apoyo a la iniciativa recreativa. Gullo subrayó la importancia de contar con espacios de recreación en el barrio y explicó que la organización comunal legalmente constituida en 2025 busca visibilizar estas necesidades ante las instituciones pertinentes. El objetivo central de la propuesta es que el lote deje de ser un foco de contaminación y, mientras legalmente sea posible, se convierta en un lugar para el disfrute y desarrollo de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo buscan los habitantes de Villa Concha transformar un botadero en espacio recreativo?

Los residentes de Villa Concha están trabajando juntos para convertir un antiguo botadero de basuras en un espacio deportivo para los niños y jóvenes. Para ello, han limpiado el terreno con el apoyo de Interaseo, buscan material de relleno para su nivelación y gestionan acuerdos con propietarios para instalar arcos de fútbol. Así aspiran a que el lugar sea adecuado y seguro para actividades recreativas, evitando que vuelva a convertirse en un punto de disposición irregular de residuos.

¿Qué apoyo institucional solicita la comunidad de Villa Concha para el lote?

La comunidad solicita a la Alcaldía de Valledupar el préstamo de maquinaria pesada y material de relleno, así como el acompañamiento de la entidad Inder para dotar el espacio de elementos deportivos. Además, piden respaldo para formalizar su uso temporal como espacio de recreación, todo dentro del marco legal y con la coordinación necesaria para asegurar la seguridad y el bienestar de los menores del barrio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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