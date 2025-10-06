La muerte del soldado conmocionó al país, pero lo que sorprendió más fue el insensible mensaje de Gustavo Petro en X, en el que señalaba sin prueba alguna que el joven de 20 años había acabado con su propia vida por una supuesta ruptura amorosa.

Ante esto, el papá del soldado escribió varios mensajes en X en los que pide a Petro que no mencione más a su hijo y respete el dolor de la familia.

Este 6 de octubre, el hombre habló en Blu Radio y dio detalles claves que desmienten la irrespetuosa teoría que lanzó Petro acerca de la muerte del soldado.

Ricardo Ospina, periodista de Blu Radio, le preguntó al papá del soldado si la versión de algunos testigos acerca de ráfagas de disparos en el sitio donde murió el joven era verdadera.

“Sí, escucharon una ráfaga de disparos. Precisamente eso es lo que decimos. Empiezan a hacer cantidad de conjeturas. ¿Cómo una persona que se suicida se dispara varias veces?”, detalló el hombre en esa emisora.

Allí, también le preguntaron al hombre sobre otra insensible teoría de Petro, quien también planteó que el joven había acabado con su vida por una supuesta crisis de dinero.

“Jamás. Los problemas de dinero que tenía él son los mismos que tenemos la mayoría de colombianos. No tenía disputas de dinero con nadie, no tenía disputas amorosas con nadie. Era un muchacho que iba a cumplir 21 años, súper bien parecido. Jamás me imaginé que esto hubiera tomado tintes políticos”, sentenció el hombre en esa emisora.

Qué dijo Petro sobre joven soldado que murió

Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado Carlos José Mejía, publicó un video en X donde pidió al presidente Gustavo Petro que no se refiera más a la muerte de su hijo ni utilice su tragedia con fines políticos.

El pronunciamiento surge después de que Petro lamentara públicamente el fallecimiento del joven y afirmara que “no cayó en combate”, insinuando que su muerte podría estar relacionada con otros factores personales.

El señor Mejía expresó su dolor y rechazó cualquier intento de politización del caso, afirmando que su familia desea vivir su duelo en paz y sin intervenciones externas.

Aseguró que no invitó al presidente a su casa, como este había mencionado, y recalcó que no necesita nada del Gobierno.

En su mensaje, destacó que su hijo creció en una familia humilde pero llena de valores y amor, y defendió su integridad recordando que nunca tuvo problemas con la justicia.

Además, pidió respeto por su dolor y que se mantengan alejados de su hogar mientras atraviesan el duelo. El soldado fue sepultado el 3 de octubre en Curumaní, Cesar, tras haber fallecido el primero de octubre, hecho que generó conmoción y debate público por las declaraciones del mandatario.

