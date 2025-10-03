En medio de un acto público, el presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte de un soldado del Ejército Nacional para hablar de la salud mental de los uniformados y de sus condiciones económicas.

“El último soldado que murió, que registré en mi cuenta de X, es un soldado que atentó contra su vida por amor. Amaba a la novia, no sé si era la novia, y se mató por ella. No compitió, como nos toca a los hombres, por la mujer“, dijo el mandatario en su intervención.

(Vea también: Petro mintió sobre chef que murió en Ibagué: informe deja claro que no lo mataron por petrista)

“El dinero es la base del mantenimiento en estas sociedades, si el soldado no tiene el mínimo digno, cómo le exige la sociedad que vaya a arriesgar su vida en donde hay peligro”, agregó el presidente, contando además que el padre del uniformado que falleció, lo invitó a su casa.

Lee También

#NoticiaW | El presidente @petrogustavo reveló que un soldado del Ejército “se suicidó por amor (…) amaba a la novia, no sé si era la novia, y se mató por ella. No compitió, como nos toca a los hombres, por la mujer”. pic.twitter.com/KjDdLgNG7v — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 3, 2025

Petro hizo referencia a la muerte del uniformado Carlos José Mejía en el Cesar, quien para el mandatario, reabre el debate sobre la necesidad de abordar la importancia de la salud mental en los uniformados.

“No cayó en combate. Quizás falló la educación, quizás falló la ilusión y el amor, pero Carlos José Mejía atentó contra su vida, según la Fiscalía 19. Dejó una nota a su señora madre. Acompaño a su padre en su dolor y reflexión”, dijo el primer mandatario en su cuenta de X.

(Vea también: “Estoy de acuerdo”: Petro sorprende y expresa postura en la que se alinea con Donald Trump)

En respuesta al padre del militar, quien expresó estar devastado por la noticia, Gustavo Petro respondió: “Buenos días Luis Carlos, mi mensaje era para aclarar miles de los comentarios de su mensaje que endilgaban la muerte de su hijo a mi responsabilidad. Siempre que muere un soldado joven en Colombia, por la razón que sea, Colombia debe entristecer”.

Lee También

“No solo el aumento salarial es suficiente. El equilibrio emocional es fundamental para usar las armas. La sanidad militar debe fortalecerse mucho en sanidad mental, en apoyo a ese equilibrio emocional, en cuya base está el amor y que es nuestra verdadera fuerza”, agregó el presidente.

Cabe mencionar que Petro había mencionado que su reacción a la noticia estaba siendo aprovechada por detractores para lanzar ataques en su contra.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.