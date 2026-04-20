El recrudecimiento de la violencia en el departamento de Nariño dejó este lunes un saldo trágico para el Ejército Nacional. En medio de intensos combates en zona rural de Ipiales, tres soldados profesionales perdieron la vida tras un ataque perpetrado con drones cargados de explosivos, una modalidad criminal que viene ganando terreno en el suroccidente del país.

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Las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 3 se encontraban en operaciones contra la estructura Comandos de Frontera, perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, cuando fueron sorprendidas por los artefactos aéreos.

Héroes de la patria caídos

El Ejército confirmó la identidad de los tres uniformados que fallecieron cumpliendo su deber:

Andrés Esteban Álvarez Sierra

Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez

Brayan Steven Galindo Amado

En el mismo hecho, otros dos soldados resultaron heridos por las esquirlas y la onda explosiva. Tras recibir los primeros auxilios en el área de combate, fueron evacuados de urgencia hacia un centro asistencial en la ciudad de Pasto, donde su pronóstico es reservado.

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La institución rechazó de manera tajante el empleo de estos sistemas de aeronaves no tripuladas para lanzar explosivos, calificándolo como una violación flagrante a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según el Ejército, estas acciones no solo van dirigidas contra la Fuerza Pública, sino que exponen a la población civil a daños colaterales impredecibles.

El uso de tecnología para fines terroristas ha encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa, pues los “Comandos de Frontera” están utilizando estos métodos para compensar la presión de las tropas en tierra. A esta hora, las operaciones militares en la zona se mantienen para dar con el paradero de los responsables de este atentado que enluta una vez más a las fuerzas armadas.

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