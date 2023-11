Una madre venezolana, junto a sus hijos de 13 años y 3 meses de nacido, llegó hasta San Andrés para tomar la ruta marítima hasta Nicaragua. A las 8 de la noche del 21 de octubre tomaron la lancha que los llevaría hasta su destino y debían llegar a las costas nicaragüenses a las 8 de la mañana del día siguiente, pero al parecer nunca lograron su objetivo.

“Estas son horas que no han llegado a ningún puerto y no tenemos noticias de ellos” dijo Jusneidy Suarez quien agregó que no saben “si la embarcación naufragó, los secuestraron, no sabemos nada, estamos desesperados”.

(Vea también: Crisis migratoria deja enormes cicatrices en la selva del Darién; piden ayuda gubernamental)

La mujer hace un llamado a los gobiernos de Colombia, Nicaragua y Costa Rica para que unan esfuerzos y den con el paradero de estas personas y al menos 35 más que iban en la misma embarcación, entre ellos varios menores de edad y una mujer en estado de embarazo.

“No hay ninguna información exacta, solamente que encontraron varios pasaportes y unas cédulas venezolanas en una isla de Costa Rica llamada El Limón”.

(Lea también: Por qué la selva del Darién es considerada una de las más peligrosas de mundo)

Familiares de los desaparecidos dicen que tienen indicios que las personas no están naufragando porque han tenido conexiones en la red social Facebook después de haber tomado la ruta, argumentando que si estuvieran perdidos en el mar Caribe, no tendrían señal para estas conexiones.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.