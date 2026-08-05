Por: Blu Radio

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Tras un consejo de seguridad en el municipio de Segovia, las autoridades anunciaron medidas para restablecer el orden público en esa localidad del Nordeste, donde se registró un ataque con dron a las instalaciones de la Asociación Mutual de Mineros El Cogote, la cual lleva más de 50 años de operaciones en la región.

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Cinco explosivos fueron lanzados desde estas aeronaves no tripuladas en la vereda El Aporriado, causando daños en la infraestructura, vehículos de carga y dejó heridas a dos personas, una de ellas remitida a un centro asistencial. Por ello, el alcalde Edwin Castañeda anunció una millonaria recompensa.

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Según la Policía Antioquia, la hipótesis del hecho registrado a 20 minutos del casco urbano es que habría sido materializado por supuestos integrantes del Frente Cuatro de las disidencias de las Farc, ante la inasistencia de representantes de la mina a reuniones impuestas por este grupo armado ilegal y el no pago de extorsiones.

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Vale la pena mencionar que en esa zona, fuera de la mencionada guerrilla que estaría tras el ataque, tienen presencia varias estructuras del Clan del Golfo y frentes del Eln, situación que según las autoridades es objeto de permanente seguimiento.

Por lo pronto, la Policía Antioquia indicó que mantiene un despliegue operativo en la zona y adelanta las labores de investigación de los hechos para esclarecer las circunstancias de este ataque y dar con los responsables.

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