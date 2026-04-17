En las últimas horas, la Procuraduría dejó sin efecto la suspensión provisional que pesaba sobre 11 dragoneantes del Inpec vinculados al escándalo por una fiesta en la cárcel de Itagüí que habría costado 500 millones de pesos, al detectar irregularidades en el proceso disciplinario.

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La decisión se tomó luego de que el ente de control decretara la nulidad del proceso, al encontrar fallas en la apertura de la investigación adelantada inicialmente contra los funcionarios. Esto implica que las actuaciones deberán reiniciarse desde una etapa previa.

De acuerdo con lo establecido, la irregularidad radica en que el acto que dio inicio a la investigación no cumplía con los requisitos legales exigidos, lo que terminó afectando el debido proceso de los implicados.

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De acuerdo con un documento compartido por El Tiempo, entre los investigados están: Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Goez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz.

Procuraduría anuncia nuevo proceso contra funcionarios del Inpec

En ese sentido, la Procuraduría ordenó rehacer la actuación disciplinaria, trasladando el caso a una fase de indagación previa, en la que se evaluarán nuevamente los elementos de prueba recopilados hasta el momento sobre la parranda en la que estuvo el cantante Nelson Velásquez.

Cabe recordar que los dragoneantes habían sido apartados de sus cargos tras la polémica celebración dentro del centro penitenciario, en la que participaron internos vinculados a estructuras criminales en medio de los diálogos de paz urbana.

Este episodio provocó fuertes cuestionamientos sobre los controles al interior del penal, así como sobre la posible complicidad de funcionarios en el ingreso de elementos prohibidos y la organización del evento.

Aunque la suspensión fue levantada, la Procuraduría aclaró que la investigación continúa en curso, por lo que no se descartan futuras decisiones disciplinarias una vez se esclarezcan los hechos relacionados con la fiesta en la cárcel de Itagüí.

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