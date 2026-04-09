Una nueva polémica rodea el proceso de ‘paz urbana’ en Medellín luego de conocerse que varios de los jefes criminales más peligrosos de la ciudad habrían realizado una ostentosa celebración dentro de la cárcel donde permanecen recluidos, justo cuando están próximos a recuperar la libertad.

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En esta celebración estuvo el cantante vallenato Nelson Velásquez, quien realizó una presentación dentro de la cárcel de Itagüí, hecho que fue revelado públicamente por la concejala Claudia Carrasquilla y que rápidamente generó indignación en redes sociales y en sectores políticos del departamento.

La cabildante publicó fotografías y un video del ingreso del artista al centro penitenciario, imágenes que muestran al cantante en la zona de acceso del penal antes de su presentación musical. En la grabación también se escucha de fondo una de sus canciones interpretada dentro del recinto carcelario.

“¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país ya nada sorprende… pero sí indigna. ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente?”, escribió Carrasquilla al compartir el material.

El episodio ocurre en medio del debate nacional por los beneficios otorgados a algunos gestores de paz vinculados al proyecto de Paz Urbana en Antioquia, iniciativa mediante la cual el Gobierno busca adelantar negociaciones con cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá. Precisamente, en la cárcel y penitenciaría de alta y media seguridad La Paz —ubicada en Itagüí— permanecen recluidos varios de estos voceros.

Según reveló el periodista Jacobo Solano, los capos organizaron una mega parranda vallenata el pasado miércoles en el patio 1 del centro penitenciario, evento que incluyó concierto privado del cantante Nelson Velázquez, licor de alto costo y comida de lujo.

De acuerdo con la información divulgada, la orden dentro del penal fue clara: no se podían tomar fotos ni grabar videos durante la celebración.

Fiesta exclusiva dentro de la cárcel Itagüí

La parranda habría tenido un costo cercano a 500 millones de pesos, dinero que, según la denuncia, fue reunido mediante una “vaca” entre los propios internos.

En el evento participaron aproximadamente 100 personas, entre privados de la libertad, guardianes e invitados externos. Cada capo tendría autorización para ingresar hasta tres visitantes los miércoles, lo que permitió la asistencia de familiares y allegados.

Entre los asistentes estaban reconocidos jefes criminales recluidos en el marco de la estrategia de paz urbana, como:

Carlos Pesebre

Chaparro

Tom

Douglas

Vallejo

El espectáculo principal estuvo a cargo de Nelson Velázquez, quien —según la denuncia— habría cobrado 100 millones de pesos por su presentación dentro del penal.

Además del concierto vallenato, hubo:

Presentación de una cantante solista de música popular

Whisky y vino en abundancia

Mesas vestidas tipo evento empresarial

Servicio de catering contratado con una exclusiva casa de bufet de Medellín

Discursos durante la celebración

La fiesta habría sido organizada como una despedida, ya que varios de los cabecillas estarían próximos a salir en libertad tras avances en los diálogos y beneficios judiciales ligados a la ‘paz urbana’.

El objetivo, según la información revelada, era realizar una integración de alto nivel antes de abandonar la cárcel y reencontrarse con sus círculos familiares y sociales.

Denuncia política y fuertes cuestionamientos

La situación fue denunciada públicamente por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien aseguró que sigue de cerca los movimientos de estas estructuras criminales y que los tiene “acorralados”.

Según la cabildante, la senadora Isabel Zuleta estaría protegiendo a estos líderes delincuenciales, afirmación que aumenta la controversia política alrededor del caso.

A las críticas se sumaron declaraciones atribuidas a un funcionario del centro penitenciario, quien habría señalado: “Entró Nelson Velázquez este miércoles, estuvo en el patio 1, donde están algunos integrantes de la paz urbana. Es un beneficio que se les dio por orden de arriba; no podemos hacer nada contra eso”, reveló Jacobo Solano.

El hecho también reavivó críticas que ya habían expresado autoridades regionales frente a la estrategia de Paz Urbana. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han advertido en reiteradas ocasiones que las medidas adoptadas podrían estar otorgando beneficios excesivos a integrantes del crimen organizado.

Gutiérrez incluso aseguró recientemente que la suspensión de órdenes de captura contra algunos voceros criminales podría convertirse en un riesgo institucional. “Colombia está siendo gobernada por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia… todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña”, afirmó durante una atención a medios.

Mientras crece la polémica, el concierto improvisado de Nelson Velásquez dentro de la cárcel de Itagüí se suma a la lista de episodios que alimentan el debate político sobre los alcances reales de las negociaciones con grupos criminales y los límites entre la búsqueda de la paz y los beneficios concedidos a personas privadas de la libertad. Por ahora, la opinión pública sigue a la espera de explicaciones oficiales sobre lo ocurrido.

Hasta ahora, el Gobierno no ha entregado una explicación oficial sobre la polémica celebración, mientras crece la presión política para esclarecer quién dio la orden que permitió una parranda millonaria dentro de una cárcel colombiana.

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