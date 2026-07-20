La instalación del Congreso de la República para el periodo 2026-2030 dejó una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales y fue centro de comentarios en los pasillos del Capitolio Nacional. Luis Carlos Rúa, el ingeniero y activista que logró una de las votaciones más altas en las recientes elecciones legislativas, hizo su entrada formal al recinto no solo como parlamentario, sino bajo la piel del personaje que lo llevó a la fama política: el “Elefante Blanco”.

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Más allá de lo anecdótico o lo teatral, el disfraz es una herramienta política que Rúa ha utilizado durante años para denunciar una de las problemáticas más graves de la administración pública en Colombia: las obras inconclusas, también conocidas popularmente como “elefantes blancos”. En el ámbito de la arquitectura y la gestión pública, este término se refiere a proyectos de infraestructura que, por falta de planeación, corrupción, sobrecostos o mala ejecución, fueron abandonados a medio camino, dejando al Estado con pérdidas multimillonarias y a la ciudadanía sin los servicios o beneficios que dichas obras debían proveer.

Para Rúa, quien se dio a conocer a través de un intenso activismo digital, el traje de elefante dejó de ser un simple atuendo de protesta para convertirse en su identidad política. Durante su campaña, el nuevo senador recorrió el país exhibiendo estructuras de hospitales sin terminar, puentes abandonados y carreteras a medio construir, convirtiendo lo que él llama el “linchamiento moral” de la corrupción en una causa que resonó con miles de votantes. Su llegada al Senado, respaldada por más de 100.000 votos, es vista por analistas como un síntoma del cansancio ciudadano frente a la gestión de los recursos públicos.

El ingreso al Congreso con esta vestimenta busca enviar un mensaje claro a sus pares y al Gobierno Nacional: la fiscalización de los recursos será el eje central de su agenda legislativa durante los próximos cuatro años. Rúa ha reiterado en múltiples ocasiones que su objetivo no es solo la denuncia pública, sino la creación de mecanismos de control más efectivos que obliguen a las entidades responsables a finalizar las obras que hoy se encuentran en el olvido. Según cifras de diversos organismos de control, el país acumula más de 1.700 proyectos críticos que representan un desperdicio de billones de pesos, una cifra que el nuevo senador promete poner sobre la mesa de debate de manera constante.

La irrupción de Rúa en la instalación del periodo de sesiones es un recordatorio visual del poder de las redes sociales en la configuración del nuevo mapa político colombiano. Mientras el Congreso se prepara para debatir las reformas del presidente electo Abelardo De La Espriella, la presencia de un parlamentario que utiliza el performance como herramienta de control político promete añadir una dinámica inédita al debate legislativo, donde la gestión de la infraestructura será un tema de vigilancia permanente.

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