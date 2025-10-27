Aunque se hizo famoso en redes sociales, ‘Wally’ tiene un poderoso aliado en el Pacto Histórico. Se trata de un exconcejal que actualmente ocupa un alto cargo en el Gobierno de Gustavo Petro.

La revelación la hizo Aurelio Suárez, panelista de Blu Radio, quien señaló que detrás del ‘influencer’ también hay un poderoso político vigente.

“¿Saben quién está detrás de ‘Wally’? Carlos Carrillo, el director de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres). Es el dueño de ‘Wally’, el padre putativo de ‘Wally'”, detalló Suárez en esa emisora.

‘Wally’ se convirtió en la gran sorpresa electoral de la consulta del petrismo al Senado, con más de 135.000 votos. Su triunfo representa un golpe político, ya que superó a figuras tradicionales con una fuerte base de apoyo digital.

El abogado, creador del programa ‘Wally Opina’ en YouTube, cuenta con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, donde se ha destacado como uno de los defensores más activos del presidente Gustavo Petro y crítico de la derecha colombiana.

Durante su campaña, promovió la idea de transformar su influencia digital en respaldo electoral con el lema “que los likes se conviertan en votos”.

Además, manifestó su apoyo al precandidato Iván Cepeda, a quien elogió por su trayectoria política y su lucha por la justicia.

No obstante, ‘Wally’ ha sido objeto de controversias por su cercanía con el Gobierno, especialmente por contratos con entidades estatales y su vinculación con la cadena pública RTVC para desarrollar contenidos jurídicos.

Su ascenso marca el peso creciente de los influenciadores en la política nacional y su papel dentro del movimiento progresista colombiano.

Quién es Carlos Carrillo

Carlos Carrillo es un político y activista colombiano reconocido por su postura crítica frente a la corrupción y la gestión pública. Nació en Bogotá y se formó en la Universidad Nacional de Colombia, aunque su trayectoria se ha centrado principalmente en la política y el control ciudadano.

Carrillo ganó notoriedad como concejal de Bogotá entre 2020 y 2023, cargo desde el cual fue uno de los principales opositores de la alcaldía de Claudia López, a quien cuestionó por temas de contratación, movilidad y seguridad.

Militante del Polo Democrático Alternativo y posteriormente cercano al Pacto Histórico, se ha destacado por su estilo directo y su presencia activa en redes sociales, donde denuncia irregularidades y promueve debates sobre transparencia y justicia social.

En 2024, fue designado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por el presidente Gustavo Petro, en reemplazo de Olmedo López, tras los escándalos de corrupción en esa entidad.

Desde ese cargo, Carrillo ha impulsado auditorías y reformas para recuperar la credibilidad del organismo. Su papel se ha consolidado como el de un funcionario combativo, que busca fortalecer la ética pública y el control ciudadano dentro del Gobierno.

