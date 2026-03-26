El mayor Jaime Alexander Fernández Camargo fue el piloto al mando del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo. El oficial, con cerca de 19 años de servicio, lideraba la operación de la aeronave en esta misión militar que terminó en una tragedia aérea de gran impacto nacional.

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A lo largo de su carrera, Fernández Camargo se destacó por su experiencia en vuelos de alta complejidad y por su participación en misiones estratégicas. Entre ellas, hizo parte de una expedición colombiana a la Antártida, lo que reflejaba su nivel de preparación dentro de la aviación militar y su trayectoria en operaciones de alto nivel y exigencia técnica.

Nacido en Bogotá, Fernández Camargo no solo cumplía funciones como piloto, sino que también se desempeñaba como especialista en Gestión de Convenios en la Jefatura de Educación Aeronáutica, un rol estratégico dentro de la estructura de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Su perfil combinaba capacidades operativas con formación técnica, lo que lo posicionaba como un oficial con responsabilidades en áreas clave de formación aeronáutica y gestión institucional.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera reciente fue su participación en la 12ª Expedición de Colombia a la Antártida, desarrollada entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

En esa misión, estuvo encargado del traslado de científicos en condiciones extremas, donde la planeación y el seguimiento de variables climáticas resultaban determinantes para la operación, consolidando su experiencia en escenarios de clima extremo y logística de misiones científicas.

Piloto de avión militar que se accidentó era familiar de exparticipante de ‘Yo me llamo’

Familiares del oficial se pronunciaron tras conocerse la noticia, expresando el profundo dolor que dejó su fallecimiento. En sus palabras, destacaron no solo su compromiso con la institución, sino también el vacío que deja en su entorno cercano, describiendo su partida como una pérdida irreparable para su familia y para quienes compartieron con él su vida profesional y personal.

Entre los mensajes de condolencia llamó la atención el de Lorena Ramírez, quien es prima de Fernández y participó en ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión en su edición de 2021.

Ramírez interpretó a Jennifer López y estuvo muy cerca de estar entre los finalistas del ‘reality’. Además, de esa participación surgió una relación con Sadid Márquez, quien imita a J Balvin.

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Precisamente, Márquez fue quien compartió un video que le había dedicado el mayor de la Fuerza Aeroespacial desde la Antártida. En la publicación que compartió junto a su pareja, el artista recordó a su amigo.

“Alexander, nos vas a hacer muchísima falta. Te dije que iba a subir este video pronto… nunca imaginé hacerlo en homenaje a tu vida. Que desde la Antártica te acordaras de nosotros y te tomaras el tiempo de regalarnos este mensaje nos llenó de orgullo. Fuiste un piloto que salvó vidas y dejaste una huella imborrable”, indicó ‘Yo me llamo J Balvin’.

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