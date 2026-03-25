En el más reciente consejo de ministros, Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, aseguró que el avión Hércules C-130 accidentado en Putumayo contaba con condiciones para seguir operando durante varios años más, en contraste con los cuestionamientos hechos por Gustavo Petro.

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(Vea también: “Responsabilidades internas”: Gustavo Petro, sobre accidente de avión donde murieron militares)

La declaración contradice versiones sobre un posible deterioro del equipo que fue puesta sobre la mesa por el presidente, al afirmar que se trataba de una “chatarra”.

“Obviamente, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a momentos de mantenimiento. Tan pronto llegó el avión con una tripulación norteamericana, voló algunas horas, pero fue sometido a un PTM mantenimiento programado”, indicó Silva.

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Según explicó el alto oficial, este tipo de aeronaves está diseñado para tener una vida útil prolongada, siempre que cumpla con los mantenimientos requeridos. En ese sentido, indicó que el Hércules siniestrado podía volar hasta 40 años más, lo que respalda su operatividad dentro de la flota militar.

“De tal manera que después de un año y medio, sale y empieza a volar; entre el año 2021 y 2024 voló 345 horas; en 2025, 537, y este año 155. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales, entonces podemos dividir las 20.000 horas que le quedan disponibles entre 500 y nos da que el avión puede volar 40 años más”, afirmó el oficial.

Desde la institución se insistió en que la antigüedad no determina por sí sola la seguridad, ya que el estado real depende del mantenimiento y las actualizaciones técnicas, lo que enfoca la discusión en aspectos operativos.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva, aseguró que el avión Hércules accidentado en Putumayo, tenía la posibilidad de volar 40 años más, contrario a lo que dijo el presidente Gustavo Petro, de que se trataba de una “chatarra”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8HCOO1fwzP — Revista Semana (@RevistaSemana) March 25, 2026

¿Cuántos muertos dejó accidente de avión militar en Putumayo?

El accidente, ocurrido en Puerto Leguízamo, dejó al menos 69 militares fallecidos y decenas de heridos, en uno de los siniestros más graves de la aviación militar colombiana en los últimos años.

Además, se reportaron al menos 57 personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos en diferentes regiones del país. Algunos de los sobrevivientes permanecen bajo atención especializada, lo que evidencia la gravedad del siniestro.

En total, la aeronave transportaba a 128 ocupantes al momento del accidente, lo que convierte este hecho en uno de los más graves registrados en la aviación militar colombiana en los últimos años. Las autoridades continúan con el proceso de identificación de las víctimas, lo que mantiene en curso las labores forenses.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.