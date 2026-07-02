Los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela despertaron preocupación sobre la capacidad de la infraestructura en Colombia para enfrentar una emergencia de tal magnitud.

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(Vea también: Dan a conocer zonas de Colombia con mayor riesgo de terremoto; SGC habló de varios departamentos)

Teniendo en cuenta que la actividad sísmica en el país es constante, expertos aseguran que las construcciones más recientes cumplen con normas más exigentes, pero advierten que buena parte de los edificios antiguos todavía representa un desafío.

En este sentido, Gilberto Areiza, presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, habló en Blu Radio y explicó que el país cuenta con una reglamentación sísmica reconocida internacionalmente.

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Sin embargo, aclaró que muchas edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de esas normas podrían presentar un mayor nivel de vulnerabilidad ante un terremoto de gran intensidad.

¿Qué edificios no cumplen con norma sismorresistente en Colombia

Según el especialista, la normativa sismorresistente empezó a fortalecerse en Colombia desde la década de los años 80 y continuó actualizándose con el paso del tiempo. Esto significa que las edificaciones levantadas bajo esas reglas ofrecen un mejor comportamiento frente a un movimiento telúrico.

Para Areiza, la evolución de la reglamentación inició con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, año en el que comenzó a regir la primera norma oficial en esta materia.

Según explicó el experto, las edificaciones levantadas después de esa fecha cuentan, en términos generales, con un buen nivel de seguridad, ya que fueron diseñadas bajo criterios sismorresistentes.

Además, agregó que esa reglamentación fue fortalecida posteriormente con nuevas actualizaciones, primero en 1998 y más adelante con la NSR-10, que entró en vigor en 2010 y continúa siendo la norma de referencia para las construcciones en el país.

El panorama es distinto para muchos inmuebles construidos antes de 1984, especialmente aquellos que nunca fueron reforzados estructuralmente. En esos casos, el comportamiento frente a un sismo dependerá de factores como el sistema constructivo, el estado de conservación, el tipo de suelo y las intervenciones que haya recibido el edificio a lo largo de los años.

¿Por qué tiembla frecuentemente en Colombia?

Aunque la mayoría de los movimientos telúricos pasan inadvertidos para la población, Colombia figura entre los países con mayor actividad sísmica de la región debido a su ubicación sobre el encuentro de las placas Nazca, Suramericana y Caribe.

El Servicio Geológico Colombiano registra miles de sismos cada año, aunque solo una pequeña parte alcanza una magnitud suficiente para ser percibida por las personas. Municipios como Los Santos, en Santander, concentran una de las mayores actividades sísmicas del país y son monitoreados de forma permanente.

Además de las condiciones de las edificaciones, los especialistas coinciden en que la preparación de la población resulta clave para reducir el impacto de un terremoto. Contar con rutas de evacuación, identificar zonas seguras dentro de las viviendas y participar en simulacros son medidas que pueden marcar la diferencia durante una emergencia.

Areiza insistió en que Colombia cuenta con una reglamentación robusta para las nuevas construcciones, pero señaló que el reto sigue siendo identificar y reforzar las edificaciones antiguas que aún no cumplen con los estándares actuales de seguridad sísmica.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.