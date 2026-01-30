El próximo domingo 8 de marzo se llevarán a cabo en Colombia las elecciones de Congreso, jornada en la que los ciudadanos elegirán a los senadores de la República y representantes a la Cámara para el periodo 2026–2030. De cara a este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya hizo el sorteo de los jurados de votación, una designación obligatoria que cada año genera dudas entre los ciudadanos, especialmente frente a la figura del jurado remanente.

Según el Código Electoral, el jurado de votación es la máxima autoridad en cada mesa, encargado de atender a los votantes, verificar documentos, entregar los tarjetones y realizar el preconteo de votos. El artículo 105 establece que este cargo es de forzosa aceptación, por lo que quienes resulten designados deben cumplir con la función asignada.

Los jurados deben presentarse en el puesto de votación correspondiente desde las 7:00 de la mañana y permanecer allí hasta finalizar el escrutinio de la mesa y entregar al delegado de la Registraduría el sobre con los votos y los formularios E-17 y E-18. En cada mesa hay seis jurados titulares, además de un rol adicional que cumple funciones específicas: el jurado remanente.

¿Qué es un jurado de votación remanente?

La Registraduría explica que el jurado remanente es el ciudadano designado para reemplazar a los jurados titulares en caso de que alguno no se presente el día de la jornada electoral. Al igual que los titulares, los remanentes deben asistir obligatoriamente al puesto de votación a las 7:00 a. m.

“En las resoluciones de nombramiento los ciudadanos pueden identificar si son jurados remanentes, ya que son designados en la mesa cero (0) del puesto de votación, información que también puede verificarse en el formulario E-1”, señala la Registraduría Nacional en su página oficial.

¿Cómo saber si fue designado jurado de votación?

Los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Seleccionar la opción ‘Electoral’.

Dirigirse al apartado ‘Trámites y servicios’ y hacer clic en ‘Consulta jurado de votación’.

Ingresar el número de cédula.

El sistema indicará si fue designado y el puesto de votación asignado.

Multas y sanciones por no presentarse

La Registraduría recordó que el cumplimiento de esta función es obligatorio. Quienes no asistan sin una justificación válida pueden enfrentar multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). En el caso de servidores públicos, además de la sanción económica, se exponen a la destitución del cargo.

Para elecciones como las de Consejos de Juventud, si un menor de edad designado como jurado no cumple sin causa justificada, deberá realizar 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, actividad que será verificada por el rector de su institución educativa.

Con este proceso, la Registraduría busca garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y asegurar que cada mesa de votación cuente con el personal necesario para cumplir con el derecho al voto.

