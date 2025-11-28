Han pasado 4 años desde el doble homicidio de Mauricio Leal, reconocido estilista, y su madre, Marleny Hernández, ocurrido en 2021. Ahora, después de todo ese tiempo, se han conocido nuevas revelaciones del caso. Todo gracias a las impactantes revelaciones de Brayan Medina, primo del estilista, quien ha decidido hacer públicas sus sospechas sobre el caso durante una entrevista para el pódcast ‘Conducta Delictiva’.

Jhonier Leal, hermano de Mauricio, fue condenado por la Fiscalía General de la Nación como autor material e intelectual del crimen. Sin embargo, según Medina, dentro de la familia existen dudas sobre el único culpable: “Yo era sobrino de Marleny, mi mamá era la hermana. “Los Leal eran tres hermanos, muy unidos, trabajaban juntos” indicó en la entrevista.

Las profundas raíces de la desconfianza se enlazan con el ambiente existente dentro de la familia Leal, según el testimonio de Medina. Afirmó que Mauricio, perseguido por las presiones económicas y la constante demanda de dinero por parte de su familia, se había distanciado de los suyos; sin embargo, un detalle que causa extrañesa es que, según el familiar, Jhonier siempre fue el más cercano.

“Él era el que llamaba, el que estaba pendiente: ‘¿cómo están?, ¿qué necesitan?’”. Sobre Mauricio, comentó que la relación era más distante: “No tuve tanto para compartir con él. Jhonier fue mucho más familia que Mauricio. Él decidió alejarse porque siempre le pedían dinero. Después de que murió, entendí que él tenía toda la razón: la familia eran unas sanguijuelas”, dijo en el citado medio.

Desde su relato, surgió un nuevo ángulo sobre la relación del fallecido estilista y su hermano, Jhonier. La aparente preferencia de Marleny Hernández, madre de los hermanos, hacia Mauricio, quien recibía exclusivamente almuerzos enviados por ella, contrastaba con el rol de Jhonier, descrito como el punto de apoyo familiar, de acuerdo con el citado medio.

“Mi tía solo le enviaba el almuerzo a Mauricio; no le mandaba comida a Jhonier”.

Una disputa familiar entre Mauricio y un sobrino, agregaba ingredientes al ya complicado asunto. Después de despedir a su sobrino por mala conducta, este se ofendió y buscó refugio en La Calera, donde vivía Jhonier. Cabe destacar el detalle que resaltó Medina sobre la novia del sobrino despedido, quien posteriormente trabajó en el salón de belleza y se convirtió en una fuente de filtraciones hacia su pareja y Jhonier, situación que producía tensiones y murmullos en el entorno de la familia.

En sus declaraciones, Medina cuestiona la conclusión de la Fiscalía y plantea la posibilidad de más implicados en el doble homicidio. Asegura que Jhonier sí tuvo participación en los hechos, pero insiste en algo más importante: “Aquí hay mucha familia involucrada. Hay sobrinos, hermanos, conocidos, empleados… toda esa gente tiene que ver en lo que pasó”.

