El 22 de noviembre se cumplen cuatro años del caso que involucró el homicidio del estilista Mauricio Leal Hernández y su madre, Marleny Hernández Tabares y por el que el responsable, Jhonier Leal, cumple una condena superior a 50 años por homicidio agravado y manipulación de pruebas.

En la revisión del caso, persiste un amplio debate sobre el manejo del patrimonio del estilista. Recientemente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) explicó en un comunicado el estado jurídico de los bienes que están bajo custodia estatal. La entidad administra esos activos desde el 14 de enero de 2022, fecha en la que se hicieron “efectivas las medidas cautelares de extinción de dominio solicitadas por la Fiscalía General de la Nación”.

Además, la SAE enfatizó que el proceso mantiene “congelada cualquier posibilidad de traspaso a familiares o terceros”, ya que las autoridades deben resolver primero si el patrimonio tiene un origen lícito o no. El caso, según reportó El Tiempo, se mantiene activo y bajo estudio judicial.

El medio citado señaló que uno de los puntos más sensibles del expediente corresponde a la aparición de Mauricio Leal en la llamada ‘Lista Clinton’. Según documentos citados por la SAE, el proceso “se adelanta por un presunto enriquecimiento ilícito y un incremento patrimonial no justificado”. El medio añadió que esa inclusión ocurrió alrededor de 2008 por supuestos vínculos comerciales con firmas asociadas al Cartel de Cali y al clan Rodríguez Orejuela.

Aunque Leal fue retirado posteriormente de esa lista, la Fiscalía detectó un “incremento patrimonial inusual” justo después de su desvinculación, un comportamiento que reforzó las alertas y abrió nuevas líneas de investigación. Esto mantiene activo el proceso de extinción de dominio.

La SAE administra propiedades como una casa de 1.165,2 metros cuadrados en La Calera, avaluada en $1.370 millones, así como un apartamento de 150,49 metros cuadrados estimado en $462 millones. También aparecen vehículos Mercedes Benz y una motocicleta AK125CR4 incluidos en la lista.

Sobre las sociedades, Mauricio Leal Peluquerías S.A.S. continúa activa con activos por $120 millones, mientras que “la sociedad Mauricio Leal Music S.A.S. (…) ya ha sido liquidada debido a su inactividad”.

Finalmente, la SAE fue clara respecto al futuro del patrimonio: mientras no exista un fallo definitivo, “la entidad no tiene la facultad legal para entregar estos activos, ni total ni parcialmente”. Según el documento, todo dependerá de lo que decida la jurisdicción de extinción de dominio.

¿Qué va a pasar con los cuerpos de Mauricio Leal y su mamá?

