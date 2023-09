Un hecho impactante tiene en apuros a las autoridades locales en el área metropolitana de Bucaramanga, luego que un interno de la cárcel de Palogordo de Girón se autolesionara con una varilla para pedir que lo cambien de cárcel.

Edgar Orlando Cedeño Gaviria se encuentra recluido en este centro penitenciario pagando una condena que según el Inpec lo dejaría gran parte de su vida tras las rejas.

“Mi petición es solicitar el traslado al penal de La Picota en Bogotá o Picaleña en Ibagué. Me saco la varilla el día que me notifiquen el cambio, antes no porque no me cumplen la palabra. Y responsabilizó a la penitenciaría de Girón por esta situación ya que en muchas ocasiones he pedido el traslado”, expresó Cedeño Gaviria.