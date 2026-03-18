El caso de José Ramírez sacudió a la comunidad de Chinchiná (Caldas) el 29 de abril de 2025, cuando el hombre, que se desempeñaba como pastor de una comunidad religiosa, intentó enterrar viva a su hijastra, a quien abusaba.

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Sin embargo, la menor que se encontraba amarrada logró escaparse y en video quedó grabado el momento en que el sujeto salió corriendo en búsqueda de la víctima, que fue protegida por la comunidad que trató de linchar al agresor.

Ahora, a casi un mes de cumplirse un año de los lamentables hechos, Ramírez concedió una entrevista al podcast ‘Conducta delictiva’. En el diálogo, el hombre dio su versión sobre lo que ocurrió.

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En este sentido, aseguró que intentó buscar ayuda médica por lo que describió como un impulso sexual insaciable y que, según él, no recibió el apoyo que necesitaba.

“La presión siguió en aumento y esa presión no menguó. Antes, por el contrario, aumentaba a un ritmo y había cosas que yo pedía o traté de que me ayudaran internamente como para yo solventar o alivianar un poco eso, que no quiero hacer énfasis en ello por no victimizar más, pero lastimosamente no hubo ese apoyo que yo solicitaba”, dijo Ramírez en ‘Conducta delictiva’.

En cuanto al ataque, confesó cómo comenzó todo, desde el momento en que inició el plan para no solo abusar, sino también asesinar a la hija de su esposa; incluso dijo que también pensaba en matar a su pareja.

“La decisión se toma el día lunes. El suceso sucedió el martes. La decisión se tomó el lunes 28; en esos últimos tres meses, inclusive, y esto si no lo sabe nadie, empecé a batallar no solamente con accederla, sino con matarla. Y no solamente a ella, sino a mi esposa. O sea, había un ataque en mi mente”, agregó el condenado.

Para Ramírez, todo comenzó con una atracción hacia la menor, pero que terminó en convertirse en una sensación de odio. Asimismo, trató de justificarse indicando que la decisión no la tomó él.

“Esa atracción, esa ansiedad, no era normal; el problema es cuando yo empiezo a sentir esa atracción. Hubo una atracción desmedida, mi esposa lo sabía; siento que lo sucedido el 29 de abril no fue exactamente una decisión mía y eso es lo que quiero que sepan. No fue una decisión mía, fue un ataque indiscriminado de fuerzas y lo hice saber en el juicio”, concluyó.

¿Cuál fue la condena que recibió pastor que intentó matar de su hijastra?

La sentencia se conoció el martes 3 de marzo, cuando un juez sentenció a Ramírez a 43 años y 6 meses de prisión y no le otorgó ningún beneficio, por lo que paga su pena en prisión.

Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa, en Valledupar, desde donde concedió la entrevista para el citado formato digital.

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