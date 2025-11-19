En Nigeria se presentó un impresionante ataque contra la Iglesia Apostólica de Cristo. Un video que circula en redes sociales muestra cómo hombres armados irrumpieron de forma violenta en pleno servicio religioso, provocando pánico entre los asistentes.

Todo ocurrió en plena alabanza, cuando sujetos portando máscaras, armas de fuego y machetes entraron al recinto religioso y no solo intimidaron a quienes participaban en el acto sagrado, sino que los despojaron de sus pertenencias.

Los disparos no tardaron en atravesar el aire, dejando tres víctimas fatales que perdieron la vida en el sitio. Pero el horror no terminó ahí: los atacantes secuestraron al pastor y huyeron hacia una zona boscosa cercana, según recogió Blu Radio.

Según los testimonios, algunos feligreses fueron secuestrados. Los policías, alertados por los habitantes de la zona que escucharon los disparos, acudieron al punto del ataque, pero los responsables se habían dado a la fuga.

