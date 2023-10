El pasado lunes festivo 16 de octubre Marina Vargas Monsalve de 26 años salió de casa con el que sería su pareja sentimental a las dos de la tarde hacia unos charcos ubicados en la vía hacia Medellín, sector la Malajoa a unos 30 minutos del área urbana del municipio de Puerto Berrío, Antioquia y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Su familia está bastante preocupada, incluidos sus dos hijos, un niño de 10 años y una niña de dos.

Lo que más tiene consternada a esta familia es que la pareja con la que salió de la casa sí apareció, pero al otro día cuando la familia lo requirió porque lo vio en el pueblo, pero sin Mariana y le preguntaron dónde estaba la joven Monsalve, pero no supo dar razón de ella.

“La versión que él entrega sobre la pregunta que yo le hice de a dónde fueron a bañarse, él comentó a dónde fueron, pero también me dijo que habían llegado al sitio del bañadero y que habían tenido una discusión leve y que ella se vino sola hacia la carretera y cuando él salió a los 10 minutos no la encontró en la autopista y por eso es por lo que estamos tan preocupados” le dijo a Caracol Radio la señora Rosamaría Monsalve Parra, madre de la joven desaparecida.

También indicó que no es que este señalando al joven, pero sí quiere que él les ayude a buscarla ya que fue la última persona con la que estuvo su hija, además, indica que no lo conoce mucho tiempo porque apenas llevaba unos cinco meses de relación con su hija, además, que pedirá a las autoridades que amplíen la investigación, porque halló algo que le parece sospechoso y podría darle un giro a la situación. Dice que en la zona dónde dice el hombre estuvo con la joven, no encontraron ningún rastro.

“Como él dice que estaban para el lado de Malajoba, entonces, buscamos en todas las cámaras de donde inicia la carretera hasta a allá, por las bombas y todo y eso y nos muestra que él no pasa ni de ida ni de regreso, no muestra qué pasa con mi hija ni se regresa solo, entonces, eso es lo que yo voy a hablar a la fiscalía para que me colaboren con eso, por ya miramos que él no pasó por el lado donde nos está diciendo”.

La angustiada madre le pide a la comunidad que si la ven o saben algo de su paradero informen a la policía.

