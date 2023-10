Durante el arranque de la sesión plenaria del Senado de este lunes (09 de octubre) varios congresistas hicieron mención al ataque de Hamás a Israel. Los ánimos subieron cuando el senador de la Alianza Verde ‘Jota Pe Hernández‘ llamó hipócritas a los senadores de izquierda por su postura frente a ese conflicto.

“Es impresionante cuanta hipocresía e incoherencia hemos escuchado en esta mañana a diferentes congresistas de la izquierda defendiendo al grupo terrorista de Hamás y no me sorprende, también son defensores de los guerrilleros, terroristas, de acá de Colombia, disidencias de las Farc, el Eln, el ‘Clan del Golfo’”, dijo el senador Jota Pe Hernández

Y agregó: “Ayer (domingo) precisamente mientras estaba firmando ese cese bilateral, que ojalá sea bilateral y no salga como el del ELN unilateral para el 16 de octubre, entre el Gobierno y las disidencias, hombres de las disidencias de las FARC en tres lugares diferentes estaban deteniendo vehículos de todo tipo, livianos y pesados, para grafitiarlos. Esa es la muestra de paz que estaba dando las disidencias Farc mientras el Gobierno les firmaba ese cese al fuego que no es más que amarrarle las manos a los Fuerzas Militares”.

Una vez terminó la declaración de ‘Jota Pe’ Hernández, el senador Inti Asprilla, también de la Alianza Verde, hizo uso del de derecho a réplica. Calificó la intervención de Hernández como estigmatizadora.

“No puedo permanecer callado ante el discurso estigmatizador del senador ‘Jota Pe’. Este partido senador ‘Jota Pe’, conozca usted la historia, este partido es descendiente de un proceso de paz y es descendiente de un proceso de izquierda. Este partido lo fundaron personas que hicieron parte del movimiento M-19, que tuvieron la valentía de firmar la paz , que compañeros y compañeras como el padre de María José tuvo que ser asesinado por apostarle a La Paz, mi padre Guillermo Asprilla firmó la unión de lo que fue el movimiento progresista con la Alianza Verde, precisamente porque ahí permanecían personas de izquierdas. La persona a la que usted le pidió el aval, senador ‘Jota Pe’, es una persona de izquierda, Carlos Ramón González”, dijo Asprilla.

Luego, el senador Jota Pe Hernández volvió a pedir la palabra. Manifestó que Carlos Ramón González le iba a “quitar” el aval cuando se enteró que él no era petrista, pero que al final se lo mantuvo.

“En el Partido Alianza Verde también hay personas de centro, personas que no se catalogan de izquierda y ahí está el senador Fabián diciendo que es de centro, entonces mijo bájese de esa nube que todos no son de izquierda, como la hija del señor Pizarro, María José, que usted ha mencionado”, dijo Hernández.

Y añadió: “quiero que sepa que defender a los líderes sociales, mencionar las masacres que están ocurriendo, defender a los policías, a los militares, mostrar cómo están avanzando las disidencias de las Farc, el Eln, el ‘Clan del Golfo’, no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo que hoy se ve completamente desamparado porque pareciera que no tuviese presidente. Aquí no se trata de derechas ni de izquierdas (…) que le quede claro que el Partido Verde no es un partido netamente de izquierda, hay izquierdistas, radicales, irracionales como usted, pero no todos somos de izquierda”.

Esta no es la primera vez que los senadores de la misma colectividad sostienen una discusión subida de tono en las plenarias. En junio del presente año tuvieron otro cruce de palabras cuando se discutía la despenalización del uso recreativo de cannabis en adultos.

