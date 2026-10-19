El senador Jota Pe Hernández protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con Iván Cepeda en el Congreso, en medio de la controversia por las denuncias sobre el denominado Pacto de Valledupar. Durante su intervención, el congresista le reclamó a su homólogo por sus declaraciones sobre una supuesta relación entre el presidente Abelardo De La Espriella y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

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El momento más tenso llegó cuando Hernández se dirigió directamente a Cepeda y le lanzó una frase que llamó la atención durante su intervención: “Iván Cepeda, míreme si no le da miedo”. Al final de su discurso, también lo llamó “asqueroso heredero”.

El enfrentamiento se produjo después de que se publicaran nuevas revelaciones sobre las reuniones en Valledupar en octubre de 2025 con antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según los testimonios divulgados por ese medio, funcionarios del entonces Gobierno de Gustavo Petro habrían buscado que los excomandantes señalaran a De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

Jota Pe Hernández le lanzó fuerte frase a Iván Cepeda en el Congreso

Durante su intervención, Hernández cuestionó a Cepeda por referirse a una supuesta amistad entre De La Espriella y Mancuso, y lo acusó de no responder a los señalamientos relacionados con las reuniones de Valledupar.

“A Iván Cepeda, al que claramente yo aquí he enfrentado y le he mostrado su asqueroso pasado, así como el de sus señores padres, le voy a responder sin ningún tipo de miedo, porque usted es un personaje bastante siniestro que cree que todos le tenemos miedo, pero no, señor”, expresó el senador.

Luego, Hernández hizo referencia al proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe y cuestionó lo que consideró un cambio de posiciones frente a las acusaciones relacionadas con antiguos jefes paramilitares.

“Usted cabalgó sobre un proceso, el de Uribe, por una supuesta compra de testigos. Y vea cómo se voltea la torta, que ahora es Mancuso, el amigo de Petro. No venga aquí, señor heredero, a decirnos a nosotros que es el amigo de Abelardo De La Espriella, cuando era con Petro que se regalaban sombreros. ¿O ya se le olvidó?”, manifestó.

El audio de Salvatore Mancuso que reprodujo Jota Pe Hernández

En medio de sus cuestionamientos a Cepeda, Hernández reprodujo un audio de Mancuso en el que el exjefe paramilitar se refirió a las reuniones de Valledupar y a las supuestas solicitudes que habrían recibido los antiguos comandantes de las AUC.

“Esto fue lo que pasó en Valledupar en octubre de 2025. Delegados del gobierno Petro les pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De La Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, se escucha decir a Mancuso en el fragmento divulgado por el senador.

La declaración coincide con la versión que el exjefe paramilitar difundió públicamente sobre el encuentro. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también ha señalado que desde el Gobierno de entonces se habría impulsado una estrategia para vincular a esas figuras políticas con organizaciones paramilitares.

Después de reproducir el audio, Hernández volvió a dirigirse a Cepeda y aseguró que las revelaciones de Rodríguez y Mancuso estaban poniendo en cuestión al Gobierno que el senador había respaldado.

“Señor Cepeda, se está volteando la torta y puedo ver en su cara el miedo que lo aborda, porque Angie Rodríguez y el mismo Mancuso están mostrando cómo operaba la porquería de gobierno que usted siempre defendió”, afirmó.

Finalmente, repitió el reclamo que marcó su intervención: “Iván Cepeda, míreme si no le da miedo. Iván Cepeda, míreme si no le da miedo. Bienvenido a la Patria Milagro, asqueroso heredero”.

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