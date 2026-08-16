Jorge Eliécer Laverde Vargas, recientemente elegido como contralor general de la República, respondió mediante un documento formal a cuestionamientos sobre su patrimonio, propiedades relacionadas con familiares y presuntos vínculos políticos.

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Su abogado, Ricardo Gaviria Ramírez, respondió el 14 de agosto a un cuestionario que incluía preguntas sobre diferentes bienes y relaciones de Laverde.

Uno de los principales argumentos de la defensa es que algunos de estos cuestionamientos ya habían sido revisados por la Procuraduría General de la Nación.

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Según el abogado, la entidad adelantó una indagación relacionada con un documento anónimo presentado en 2023 y posteriormente archivó la actuación en 2024.

Bienes de familiares y otros cuestionamientos

La defensa también respondió por propiedades registradas a nombre de Fabio Andrés Alarcón Vargas y Carlos Vargas Hernández, señalando que se trata de bienes de terceros y explicando las condiciones de algunas de las operaciones mencionadas.

El documento también aborda referencias al exsenador Mario Castaño y al caso de las ‘Marionetas’. Frente a fotografías e interceptaciones mencionadas en el cuestionario, el abogado pidió precisar fechas, participantes, contenido y piezas procesales para poder responder sobre esos elementos.

Finalmente, la defensa sostiene que Laverde rechaza que los bienes registrados a nombre de familiares o terceros hagan parte de su patrimonio y vuelve a citar el archivo de la actuación de la Procuraduría.

La respuesta corresponde a la posición del nuevo contralor y su defensa frente a los cuestionamientos planteados.

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