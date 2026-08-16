Por: Portal Bogotá

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El Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis se ha consolidado como un referente de la sostenibilidad ambiental en la capital colombiana. Ubicado en la localidad de Engativá, este moderno espacio es considerado el invernadero más grande de Suramérica, de acuerdo con información suministrada por el Portal Bogotá. Su estructura, constituida por seis domos de vidrio y una extensión de 2.700 metros cuadrados, fue diseñada con el propósito de reproducir las condiciones bioclimáticas de algunos de los ecosistemas más representativos de Colombia.

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Uno de los principales atractivos del Tropicario consiste en permitir que los visitantes exploren de forma inmersiva la diversidad de flora nacional. Según datos del Jardín Botánico de Bogotá, en los diferentes módulos se puede recorrer desde el superpáramo, hábitat en el que surgen ríos de gran importancia para el país, hasta selvas húmedas tropicales, valles interandinos y el singular bosque seco de regiones como la Alta Guajira. Esta variedad posibilita un acercamiento único a los ecosistemas colombianos sin salir de la ciudad.

La experiencia dentro del Tropicario ha sido concebida para activar todos los sentidos. Los visitantes acceden a un espacio donde las plantas emergen rodeadas de una gama de colores, texturas y olores, acompañadas de la humedad, el sonido y la temperatura característicos de cada entorno natural. De esta manera, el recorrido propicia una conexión directa con la riqueza natural de Colombia y facilita la comprensión de la importancia de las plantas en la vida planetaria.

De acuerdo con la información del Jardín Botánico, el Tropicario también enfoca su recorrido en la relación histórica entre el ser humano y las plantas. Se destaca cómo diversas comunidades utilizan especies vegetales para alimentar a sus familias, preparar medicinas, crear tejidos y obtener materias primas. Además, en el trayecto se invita a reflexionar sobre el papel ciudadano en la preservación de la biodiversidad y la responsabilidad compartida para proteger especies nativas, algunas de las cuales se encuentran en peligro y son estudiadas en este espacio.

Finalmente, la visita al Tropicario es una oportunidad para admirar una infraestructura innovadora reconocida por su diseño, y para sumergirse en un proyecto ambiental de referencia en Bogotá. La experiencia queda marcada no solo por el contacto con la naturaleza, sino también por el mensaje de conciencia ecológica que transmite este importante espacio capitalino.

¿Por qué el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá es considerado el invernadero más grande de Suramérica?

El Tropicario ostenta esta distinción debido a su moderna infraestructura, con seis domos de vidrio y una superficie de 2.700 metros cuadrados, diseñada para mantener las condiciones bioclimáticas de diversos ecosistemas colombianos, lo que le permite albergar una colección vegetal representativa sin comparación en la región, según el Portal Bogotá.

¿Qué ecosistemas colombianos pueden explorarse dentro del Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá?

De acuerdo con lo informado por el Jardín Botánico de Bogotá, los visitantes pueden recorrer desde superpáramos, donde nacen ríos fundamentales, hasta selvas húmedas tropicales, valles interandinos y el bosque seco tropical propio de la Alta Guajira, acercándose a la riqueza de la flora nacional en un solo espacio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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