La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó aceptar el sometimiento del coronel (r) Jhon Jairo Narváez Vargas por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.

El militar (r) hasta hace pocos meses se desempeñó como director de la maestría de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército entre octubre del año pasado y marzo de este 2023, de hecho graduó el 2 de diciembre pasado a estudiantes de tal posgrado en una ceremonia en la Escuela Superior (a pesar de los graves cuestionamientos en su contra), en compañía de otros oficiales como el general (r) Edgar Rodríguez, director para ese momento de la ESDEGUE.

En marzo precisamente el coronel Narváez Vargas fue llamado a calificar servicios. El militar (r) de hecho fue objeto hace varios años de medida de aseguramiento por uno de los casos por los cuales se ha visto en aprietos ante la justicia, ante los graves hechos y señalamientos como coautor, la cual fue anulada previo a su sometimiento a la JEP por lo que siguió en libertad.

En concreto, el cuestionado coronel que llega a la JEP se encuentra vinculado a dos procesos penales por ejecuciones extrajudiciales. Un expediente por dos homicidios ocurridos en febrero del 2005 y otro por dos asesinatos en abril 19 de ese mismo año (y el intento de homicidio de una tercera víctima a la que iban a matar pero sobrevivió y se convirtió en el principal testigo).

LOS DOS CASOS QUE ENLODAN AL CORONEL (R) JHON JAIRO NARVÁEZ

En los dos procesos el exdirector de la maestría de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Guerra ha sido señalado como responsable directo y presunto conocedor de los crímenes, porque estaba al frente del desarrollo de la misión militar del Gaula en la zona.

El coronel (r) Narváez Vargas ostentaba para la época el grado de teniente en el Gaula de Antioquia. El expediente por las muertes ocurridas el 19 de abril del 2005 se relaciona con el homicidio de dos personas (iban a ser tres asesinatos pero los soldados comandados por Narváez no contaban con que una de las víctimas sobrevivió y se convirtió en el testigo principal).

“No tenían la calidad de combatientes o lo que es lo mismo no participaban directamente de las hostilidades militares, estaban desarmados, venían de la casa de un amigo donde estaban consumiendo alucinógenos (…) los miembros del Gaula sabían que se trataba de la ejecución de civiles que no opondrían resistencia y por tanto no amenazaban sus vidas; se ubicaron en un sitio oscuro y solitario que dificultara la protección de los civiles” recuenta el expediente.

Frente al proceso penal que enreda al coronel Narváez Vargas por el asesinato de dos personas en febrero del 2005, y que cuenta con la confesión además del soldado Juan Alberto Yepes Castañeda, la Fiscalía sostuvo que el coronel Narváez era conocedor pleno del falso positivo cometido contra los dos jóvenes quienes al parecer fueron “reclutados” con engaños por el soldado Yepes y llegaron hasta el parador turístico Las Vegas en Caldas (Antioquia) donde los mataron metros después.

“…los hechos por los cuales está siendo procesado el señor JOHN JAIRO NARVAEZ VARGAS se cometieron con ocasión del conflicto armado no internacional, pues este habría podido presuntamente incrementar su capacidad para la comisión de las conductas criminales, particularmente debido a que su pertenencia al Ejército Nacional le permitió contar con una posición que facilitó la presunta consumación de los homicidios de las personas civiles” señaló la JEP.

Ante la gravedad de todo lo anterior, la magistratura ordenó que en un término de 10 días como máximo, el coronel (r) Jhon Jairo Narváez entregue su propuesta de aportes a la verdad e informe si reconocerá o no responsabilidad por los hechos así como sus medios de prueba y contribuciones materiales.

Además de haber sido director de la maestría de Derechos Humanos de la Escuela de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Guerra, el coronel (r) Narváez tras 2005 fecha en la que ocurrieron los asesinatos que lo tienen ante la justicia, fue miembro del Estado Mayor de la Tercera Brigada, del Ministerio de Defensa y comandante del Batallón de Policía Militar #2 de Barranquilla.

