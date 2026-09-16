El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización en Colombia de productos presuntamente falsificados de la marca Arrurrú, cuyos empaques y características no corresponden con los artículos fabricados y distribuidos oficialmente por su titular.

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La advertencia surgió luego de que Belleza Express S.A.S., empresa titular de la marca y de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO), informara a la autoridad sobre productos encontrados en el mercado que presentan diferencias frente a las referencias originales.

El Invima señaló que estos artículos no ofrecen garantías sobre su composición, origen, fabricación, almacenamiento, transporte, calidad, seguridad y eficacia. Además, algunos no cuentan con la NSO exigida para su comercialización legal en Colombia.

La situación genera especial preocupación porque algunas de las referencias están dirigidas a niños pequeños. Según la autoridad sanitaria, existe un riesgo asociado a la exposición microbiológica, particularmente en productos destinados a menores de 3 años.

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¿Cuáles son los productos bajo alerta?

Entre las referencias identificadas por el Invima aparecen productos que utilizan el nombre Arrurrú o variaciones similares de la marca. La lista incluye:

Colonia Arrurrú.

Splash capilar Arrurrú.

Gel de baño Arrurrú.

Crema corporal Arrurrú.

Mantequilla corporal Arrurrú.

Perfume para el cabello Arrurrú Glamour by Isa.

Sin embargo, Belleza Express aclaró que actualmente no fabrica ni comercializa en Colombia perfumes para el cabello, splash capilares ni mantequillas corporales bajo la marca Arrurrú.

La autoridad también encontró productos con diferencias en el olor, la apariencia y algunas características fisicoquímicas y microbiológicas, según la información incluida en la alerta.

¿Cómo identificar los productos presuntamente falsificados?

El Invima explicó que hay varios elementos que pueden ayudar a los consumidores a detectar las referencias que están bajo alerta. Entre las señales están:

No tener número de lote.

No incluir fecha de vencimiento.

No presentar la lista de ingredientes.

No indicar el modo de uso.

No incluir las advertencias correspondientes.

No mostrar información de la Notificación Sanitaria Obligatoria.

Presentar diferencias en el envase o empaque.

Tener elementos gráficos que no coinciden con los productos notificados ante el Invima.

Mostrar variaciones en la escritura de la marca, como “ARRURRÚ” o “ARRURÚ”.

El Invima considera que la comercialización de estos productos es ilegal al tratarse de referencias presuntamente fraudulentas y pidió a los consumidores no adquirirlos ni utilizarlos.

Quienes ya tengan alguno de los productos señalados deben suspender su uso inmediatamente. Además, la entidad solicitó reportar los establecimientos o lugares donde estén siendo comercializados, mientras que distribuidores y comerciantes deben abstenerse de ofrecerlos.

La recomendación general es revisar cuidadosamente el empaque y la información sanitaria antes de comprar productos cosméticos, especialmente cuando están destinados a bebés y niños pequeños.

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